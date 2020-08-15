Pandemi destek başvuruları devam ediyor mu? Pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Binlerce insan koronavirüs salgını ile başlayan pandemi döneminde 1000 lira sosyal destek başvurusu yaparak destek pararası almıştı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi olan ailelere 1. ve 2. fazda ödemeleri tamamladı. 3. fazda pandemi destek başvurusu alınıyor mu merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki pandemi destek başvuru devam ediyor mu?

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Pandemi detsek başvurusu yapmak isteyen ama "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta.