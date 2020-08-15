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Pandemi destek başvuruları devam ediyor mu? Pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2020 08:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile başlayan pandemi destek başvurularının devam edip etmediği merak ediliyor. Sosyal yardım 1000 lira başvurusu yapmak isteyenler araştırmaya başladı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi olan ailelere 1. ve 2. fazda ödemeleri tamamladı. Peki yeni pandemi destek başvurusu alınıyor mu?

Pandemi destek başvuruları devam ediyor mu? Pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Binlerce insan koronavirüs salgını ile başlayan pandemi döneminde 1000 lira sosyal destek başvurusu yaparak destek pararası almıştı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi olan ailelere 1. ve 2. fazda ödemeleri tamamladı. 3. fazda pandemi destek başvurusu alınıyor mu merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki pandemi destek başvuru devam ediyor mu?

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Pandemi detsek başvurusu yapmak isteyen ama "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ektanında şu bilgiye yer verdi;

Değerli e-Devlet Kapısı Kullanıcısı;

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

  1. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir.

PANDEMİ DESTEK 1000 LİRA BAŞVURUSU

PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Pandemi destek parası almak için başvuru yapanlar sonuçları nasıl ve nereden öğreneceğini merak ediyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Peki pandemi destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Pandemi destek başvuru sonuçlarının olumsuz olan kişilerin aşağıdaki linke tıkladığında karşısına "Sosyal yardım bilgisi bulunamamıştır" notu çıkıyorsa eğer pandemi destek başvuru sonucu olumsuz değerlendirilmiştir. Eğer bu not yerine "Başvurunuz hala devam ediyor, inceleme açamasında" benzeri notlar çıkıyorsa, başvurunuz sonuçlanmamıştır. Pandemi destek başvuru sonucu öğrenme ekranı için aşağıdaki linki kullanın.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI


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