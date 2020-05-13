Pandemi döneminde 5 milyon kart 'internet' ile tanıştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, nisanda internetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Her 4 TL’lik ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşirken, internetten kartlarla yapılan market-gıda ödemeleri ise geçen yılın 3 katına çıktı.

Nisan ayı sonunda Türkiye’de toplam 241 milyon kart bulunurken, bunların 71 milyon adedi kredi kartı, 170 milyon adedi ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görülüyor.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 67,8 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56,8 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 11 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüme görülürken, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 azalış gerçekleşti.

HER 4 TL KARTLI ÖDEMENİN 1'TL Sİ İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİ

Olağanüstü günler yaşanılan pandemi döneminde internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Yani nisan ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.