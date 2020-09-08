FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı

Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde maske ve kolonyadan sonra en çok arama yapılan ürün kahve oldu. Kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.

Pandemi döneminde evlerde kahve tüketimi rekor kırdı

Koronavirüs pandemi döneminde e-ticaret üzerinden yapılan satışlar büyük artış gösterdi. Özellikle ofis çalışanlarının evlerini ofis haline getirmesi sonucunda evlerden yoğun biçimde ofis malzemesi siparişleri verildi. Ofis malzemesi tedarikçisi ofix.com bu dönemdeki siparişler konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. En fazla arama yapılan maske ve kolonyadan sonra bu ürünleri kahve takip etti. Açıklanan verilerde kahve aramaları yüzde 650 oranında artış gösterdi.

En fazla kahve alımı 25 -44 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubunun kahve alım oranı ise yüzde 65 ve alım yapanların yüzde 62’sini ise kadınlar oluşturuyor. Bu dönemde özellikle filtre kahveye oldukça yoğun bir talep gözlendi. Filtre kahve satışlarının Türk kahvesi satışlarına yaklaştığı görüldü.

EN FAZLA KAHVE SATIŞI İSTANBUL'DA ANADOLU YAKASINDA

Kahve satışlarının en yoğun olduğu yer İstanbul’da Kadıköy. Kadıköy’ü ise sırasıyla Sarıyer ve Beşiktaş izliyor. Bu üç ilçeyi de Ankara, İzmir ve Eskişehir izliyor.

Araştırmayı değerlendiren e-ticaret sitesinin Genel Müdürü Fırat İçmeli, “Pandemi döneminde e-ticaret satışlarının artmasını takiben ürün gamımızda bulunan kahve çeşitlerini artırmaya karar verdik. Ancak filtre kahveye olan yoğun talep bizleri de şaşırttı. Maske ve kolonya satışlarımızı katladık buna ilaveten kahve satışlarımızda da büyük patlama oldu’’ dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Bakan Albayrak'tan rekor açıklaması: DurmuyoruzBakan Albayrak'tan rekor açıklaması: Durmuyoruz
İşte paranızı değerlendirmenin en iyi yolları! İşte paranızı değerlendirmenin en iyi yolları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Dolarda rekor üstüne rekor!
Dolarda rekor üstüne rekor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fitch Ratings küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti
Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi
Altın fiyatları düşüyor mu? Altının yönü ne olur? Altın ne kadar olacak? İşte analistlerin değerlendirmeleri!
İşte analistlerin değerlendirmeleri!
Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
Bakan Albayrak'tan rekor açıklaması: Durmuyoruz
Tüketici ağustosta giyimden kıstı, elektronik ve mücevhere yöneldi
Tüketici ağustosta giyimden kıstı, elektronik ve mücevhere yöneldi
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...
Torununa bakan aile büyüklerine müjde...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.