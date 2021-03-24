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Pandemi döneminde fiber tekne satışları arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 16:09 | Son Güncelleme

Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde tekne imalatçısı Özcan Acar (64), koronavirüs sürecinde kalabalıklara karışmak istemeyenlerin denizde bir hayat kurduklarını söyledi. Fiber tekneleri 65 bin ile 350 bin lira arasında yaptıklarını belirten Acar, siparişlere yetişemediklerini ifade etti.

Pandemi döneminde fiber tekne satışları arttı

Burhaniye´de yaşayan Özcan Acar, 47 yıldan beri tekne imalatı yapıyor. Yılda sipariş üzerine 8 ya da 10 tekne yaparken salgınla birlikte üretimlerinin 12 ayda 35'e çıktığını söyledi.

Koronavirüs sürecinde kalabalıklara karışmak istemeyenlerin denizde, fiber teknelerin içinde alternatif bir hayat kurduğunu ifade eden Acar, "Bu dönemde işimiz arttı.

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Polyesterden yapılan kamaralı fiber tekne fiyatı, motoruyla birlikte 65 bin liradan başlayıp, 350 bin liraya kadar yükseldi.

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Ülkemizde tekneleri daha ucuza mal etmeye başlayınca müşterilerimiz mutlu oldu. Atölyemde 7 kişiyi istihdam ediyorum.

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4 ayrı kategoride teknemiz var. Bu dönem işlerimiz artmasına rağmen kalifiye elaman sıkıntısı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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YERLİ ÜRETİM FİBER TEKNE

Koronavirüs sürecinde ailece denizde tatil yaparak stres atanların sayısında artış olduğunu kaydeden Acar, "Artık teknelerde bir hayat başladı. Son dönemde fiber teknelere talepte bir artış oldu.

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Bizde kendimizi geliştirerek, tamamı polyesterden halk tipi tekneler yapmaya başladık. Önceleri tekneler yurtdışından getiriliyordu. Şimdi yerli üretim gerçekleştiriyoruz.

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Son derece başarılı çalışmalar yaptık. Bu yüzden denizde yaşamaktan korkmayalım. Açık hava ve deniz bütün salgın hastalıkları tedavi eder" dedi.

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(DHA)

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