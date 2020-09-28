Pandemi etkilemedi, Bodrum'a 5 milyar dolarlık yatırım

Sadece tatil amaçlı olmaktan çıkıp alternatif yaşam merkezlerinden birine dönüşen Bodrum, lüks markaların köşe kapmaca oynadığı bir merkez haline geldi. Otelden, konut ve villaya, hastaneden, okula, spor merkezinden altyapıya kadar bir çok alanda inşaatların pandemiye rağmen hız kesemeden devam ettiğini açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde şu anda başlayan yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara aştı." dedi.

Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların, yat ve ahşap tekne imalatının Bodrum'u rakiplerine kıyasla bir adım öne çıkardığına dikkat çeken Başkan Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürüyor.” açıklamasında bulundu.

Sadece tatil amaçlı olmaktan çıkıp alternatif yaşam merkezlerinden birine dönüşen Bodrum, lüks markaların köşe kapmaca oynadığı bir merkez haline geldi. Otelden, konut ve villaya, hastaneden, okula, spor merkezinden altyapıya kadar bir çok alanda inşaatların pandemiye rağmenhız kesemeden devam ettiğini açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde şu anda başlayan yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara aştı." dedi. Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların, yat ve ahşap tekne imalatının Bodrum'u rakiplerine kıyasla bir adım öne çıkardığına dikkat çeken Başkan Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürüyor.” açıklamasında bulundu. Başkan Ahmet Aras, "Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Rodisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum'da. Yine dünyada ve sadece 5 lokasyonda bulunan bir restoran markası, yine bir otel zincirinin ABD dışında ilk merkezini Bodrum'da. Şu anda önemli markalar da kapıda. Öte yandan salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oluşmuş durumda. Bunda pandeminin etkisi büyük.” dedi.