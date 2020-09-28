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Pandemi etkilemedi, Bodrum'a 5 milyar dolarlık yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Nüfusu son 10 yılda 90 binden 175 bine çıkan Bodrum’dahem yerli hem yabancılar köşe kapmaca oynuyor.Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından Bodrum’da başlayan yatırımların tutarının 5 milyar doları aştı.

Pandemi etkilemedi, Bodrum'a 5 milyar dolarlık yatırım

Sadece tatil amaçlı olmaktan çıkıp alternatif yaşam merkezlerinden birine dönüşen Bodrum, lüks markaların köşe kapmaca oynadığı bir merkez haline geldi. Otelden, konut ve villaya, hastaneden, okula, spor merkezinden altyapıya kadar bir çok alanda inşaatların pandemiye rağmen hız kesemeden devam ettiğini açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde şu anda başlayan yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara aştı." dedi.

Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların, yat ve ahşap tekne imalatının Bodrum'u rakiplerine kıyasla bir adım öne çıkardığına dikkat çeken Başkan Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürüyor.” açıklamasında bulundu.

Sadece tatil amaçlı olmaktan çıkıp alternatif yaşam merkezlerinden birine dönüşen Bodrum, lüks markaların köşe kapmaca oynadığı bir merkez haline geldi. Otelden, konut ve villaya, hastaneden, okula, spor merkezinden altyapıya kadar bir çok alanda inşaatların pandemiye rağmenhız kesemeden devam ettiğini açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçemizde şu anda başlayan yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara aştı." dedi. Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların, yat ve ahşap tekne imalatının Bodrum'u rakiplerine kıyasla bir adım öne çıkardığına dikkat çeken Başkan Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürüyor.” açıklamasında bulundu. Başkan Ahmet Aras, "Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Rodisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum'da. Yine dünyada ve sadece 5 lokasyonda bulunan bir restoran markası, yine bir otel zincirinin ABD dışında ilk merkezini Bodrum'da. Şu anda önemli markalar da kapıda. Öte yandan salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oluşmuş durumda. Bunda pandeminin etkisi büyük.” dedi.

KAÇAK YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Artan nüfus ve evden çalışma sistemi dolayısıyla konut fiyatında ve kiralarda yüzde 30 yükseliş yaşayan Bodrum’da, resmi nüfus 176 bin seviyesinde. “Ancak pandeminin etkisi ile şu an 400 bin seviyesindeyiz. 176 binlik nüfusa göre devletten bütçe alıyoruz. Bu nüfusa göre polis, memur gibi kamu personeli görevlendiriliyor. Ancak hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400 bini buluyor. Tüm yazlık destinasyonların yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Yüksek bütçe alabilmemiz ve daha iyi hizmet vermemiz için yazlıkçılarımızdan ikametlerini Bodrum'a almalarını istiyoruz." dedi. Aras, göreve geldikleri andan itibaren hormonlu büyümenin getirdiği yapılaşma sorunuyla mücadele ettiklerini, ilk neşteri buraya vurduklarını da vurgulayarak, “Bu konudaki kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. Çevreve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte kaçak yapılara karşı net bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanımız Murat Kurum buraya geldi ve çok net bir şekilde ifade etti. Bizim isteğimizi, kararlılığımızı gördü ve bize destek verdi. Beraber sürdürdüğümüz bu çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

PANDEMİDE 100 BİN YABANCI AĞIRLADIK

Küresel salgının her turizm destinasyonu gibi Bodrum'u da olumsuz etkilediğini dile getiren Aras, yabancı turist sayısındaki kayıplarının yüzde 90'a vardığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde ilçeyi 100 bin yabancının ziyaret ettiğini söyledi. Bodrum'da yabancı turistteki kayba karşı yerli turistten ciddi ilgi gördüklerini dile getiren Aras, "Pandemi dönemine rağmen yerli turist temmuzdan itibaren Bodrum'a akın etti. Bu süreçte Bodrum'da ikinci evi olanların da kentte gelmesiyle birlikte ilçemizde ciddi bir hareketlilik yaşadık. Yerli turistler sayesinde kaybımız bir nebze de olsa hafifledi." diye konuştu. Başkan Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ile hayata geçirdikleri "Visit Bodrum" projesiyle Bodrum’u dünyaya anlatmaya kararlı olduklarına da vurgu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
para için ülkeyi peşkeş çeken dünyada çok az devlet vardır,ülkede talan uygulanıyor,kendi halkını eften füpten kanunlarla muzdarip ediyorlar yabancı para gelecek diye olmadık işlerle ülkeyi ne hale sokuyorlar
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