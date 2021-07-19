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Pandemi kurbanlık yardımı 2021 ne zaman verilecek? Kurbanlık yardımı verilecek mi?

19.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz itibarıyla Kurban bayramına kavuşacağız. Müslümanlar, Allah rızası için kestiği kurbanlarını yakın çevrelerine, ihtiyaç sahibi olanlara dağıtacak. Pandemi döneminde birçok destek alan vatandaşlar, pandemi kurbanlık yardımının olup olmadığını merak ediyor.

Pandemi kurbanlık yardımı 2021 ne zaman verilecek? Kurbanlık yardımı verilecek mi?

Koronavirüs salgını döneminde verilen 1100 TL pandemi sosyal yardım parası, salgın döneminde vatandaşlara can suyu oldu. Birçok vatandaş, pandemi kurbanlık yardımı ile ilgili sosyal medyada çeşitli iddialarla karşılaştı. Pandemi kurbanlık yardımı 2021 yılında yapılan bir uygulama değildir.

PANDEMİ KURBANLIK YARDIMI 2021’DE VERİLECEK Mİ?

Pandemi kurbanlık yardımı gibi bir uygulama bulunmuyor. Bazı sosyal medya mecralarında, pandemi kurbanlık yardımının verildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak pandemiden dolayı hiç kimseye kurbanlık yardımı parası adı altında bir destek verilmiyor.

Bunların haricinde birçok yardım kuruluşu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yardımlarla kesilen kurbanlıklardan pay veriyor.

Pandemi kurbanlık yardımı 2021 ne zaman verilecek? Kurbanlık yardımı verilecek mi?

1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” demişti.

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Kurban Bayramı öncesinde sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık" açıklamasında bulundu.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.

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