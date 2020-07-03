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Pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ve ilave bedel alınmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Eylül ayının 30’una kadar ödenmeyen faturalar için ceza uygulaması bir ilave bedel uygulaması yapılmayacak” dedi.

Pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ve ilave bedel alınmayacak

SASKİ 2020 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir Salonu’nda fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde yapılan toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

SASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 adet vidanjör, 10 adet su tankeri ve 40 adet 4x4 kamyonet pickup tipi arazi taşıtı alınarak t cetveline eklenmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi kabul edildi. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız konu hakkında, “Bizim görev alanımız çok geniş 17 ilçede 10 bin kilometrekareye yakın bir alana hizmet ediyoruz. Bu ilçelerdeki hem araç envanterimizde eski araçlarımızı yenilemek hem de ilave ihtiyacı karşılayacak şekilde hizmeti hızlandıracak ve kalitesini yükseltecek şekilde araç alıyoruz. Burada su tankeri ve vidanjörler alıyoruz. Yaklaşık 20 tane ve 40 tane de sahadaki ekiplerimizin daha hızlı mobilize olması için ve güvenli şekilde ulaşımını sağlayacak araç alıyoruz. Samsun adına hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra bize ilettikleri şikayetleri daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak” diye konuştu.
Son ödeme tarihleri nisan, mayıs ve haziran ayları içinde olan ve ödenmeyen su/atık su faturalarından 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir ilave bedel alınmamasına ilişkin yönetim kurulunun teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Su Hizmetleri Komisyonları raporu görüşüldü. Kabul edilen teklif ile ilgili bilgi veren Fatih Yıldız, “Öncelikle vatandaşlarımızın nisan, mayıs ve haziran aylarına denk gelen son ödeme tarihleri bu aylara denk gelen su faturalarının bir cezai işleme tabi olmaksızın ertelenmesi için bir karar aldık. Eylül ayının 30’una kadar ödenmeyen faturalar için ceza uygulaması bir ilave bedel uygulaması yapılmayacak. Bu açıdan pandemiden etkilenen vatandaşlarımıza bir kolaylık getirmiş oluyoruz. Zaten bakanlığımızın da bu konuda bir kararı vardı. Bunu uygulamış olacağız” diye konuştu.
Bu maddeler dışında içme suyu ve scada çalışmalarında kullanılmak üzere 40 milyon TL’lik ek ödenek talebi ile 2 madde daha mecliste görüşülerek kabul edildi. Meclis başkanlığını yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, “Yeni dönemde 3. genel kurulumuzu yapmış olduk. Gerçekten ilk yaptığımızla şimdiki yaptığımız arasında SASKİ’nin gerek merkezde gerek de ilçelerde çalışmaları söz konusuydu. Belirli bir oranda mesafe kat edildiğini ben de hissediyorum. Tabii ki SASKİ genelde çalışmalarını yer altında yapıyor olmasının bir dezavantajını yaşıyor. Diğer birimlerimizin hemen hemen bütün faaliyetlerini görsel anlamda görme imkanı oluyor. Ancak SASKİ’nin yatırımları daha çok yer altında olduğu için görememe durumuyla karşı karşıyayız. Ama buna rağmen önce vatandaşın susuz bölgelerde sularını temin edebilmek, diğer taraftan da suyu temin ettikten sonra atık kısmını halledebilmek SASKİ için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek toplantıyı kapattı.

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