Pandemide işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü

Nilüfer ilçesindeki restoranın, kira bedeli olan 23 bin TL'yi ödeyemeyen iş yeri sahibi avukatı aracılığıyla, kiranın düşürülmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Borçlar Kanunu’nun 138’nci maddesindeki 'Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme' talebiyle yapılan başvuruyu Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti. Restoran sahibinin avukatı Olcay Göçüm de kararı, Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi’ne taşıdı. Daire, yapılan yargılama sonunda restoran sahibini haklı buldu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi, kararında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sırasında pandemi sürecinin öngörülemeyen bir durum olduğunu belirterek, kira bedelinin yüzde 50 oranında azaltılarak, 11 bin 500 TL'ye düşürülmesine hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Genel olarak salgın hastalık sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi’nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir. Kiranın uyarlanması için açılan davada, mahkemece, davacı kiracının yapmış olduğu işin niteliği ve tüm koşullar ile taraflarca sunulan deliller göz önüne bulundurulması sonucunda, dairemizce somut olayda kiracının restoran olarak işlettiği kiralanan her ne kadar paket servis yöntemi ile işine devam etmiş ise de süreç ve alınan tedbirlerin davacının iş hacminde belirli etkileri olabileceği değerlendirilerek, ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir.”