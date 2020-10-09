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Pandemide işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bursa’da, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL'lik dükkan kirasını ödeyemeyen restoran sahibi, kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi de restoran sahibini haklı bulup, kira bedelini, yüzde 50 düşürerek, 11 bin 500 TL'ye indirdi. Restoran sahibi de kararın Yargıtay süreci sonuçlanana kadar kirayı yarı oranda ödemeye başladı.

Pandemide işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü

Nilüfer ilçesindeki restoranın, kira bedeli olan 23 bin TL'yi ödeyemeyen iş yeri sahibi avukatı aracılığıyla, kiranın düşürülmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Borçlar Kanunu’nun 138’nci maddesindeki 'Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme' talebiyle yapılan başvuruyu Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti. Restoran sahibinin avukatı Olcay Göçüm de kararı, Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi’ne taşıdı. Daire, yapılan yargılama sonunda restoran sahibini haklı buldu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi, kararında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sırasında pandemi sürecinin öngörülemeyen bir durum olduğunu belirterek, kira bedelinin yüzde 50 oranında azaltılarak, 11 bin 500 TL'ye düşürülmesine hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Genel olarak salgın hastalık sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi’nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir. Kiranın uyarlanması için açılan davada, mahkemece, davacı kiracının yapmış olduğu işin niteliği ve tüm koşullar ile taraflarca sunulan deliller göz önüne bulundurulması sonucunda, dairemizce somut olayda kiracının restoran olarak işlettiği kiralanan her ne kadar paket servis yöntemi ile işine devam etmiş ise de süreç ve alınan tedbirlerin davacının iş hacminde belirli etkileri olabileceği değerlendirilerek, ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir.”

'KARAR, BURSA BÖLGESİNDE GEÇERLİ'

Avukat Olcay Göçüm de “Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesine dayalı olarak tedbir talepli kira uyarlaması dava açtık. İlk derece mahkemesi talebimizi reddetti. Ret kararına karşı Bursa Bölge Mahkemesi’ne itiraz ettik. Yapılan itiraz üzerine Bursa 4. Hukuk Dairesi, tarihi bir karar verip, Türkiye’de ilk defa pandemi süreci sırasında emsal niteliğinde tedbir kararı vererek, ödenen 23 bin 500 lira aylık kirayı tedbiren yüzde 50 düşürerek 11 bin 500 liraya indirdi. Bu karar ilk derece mahkemeleri açısından ve Türkiye’deki diğer bölge mahkemeleri açısından emsal nitelikte bir karardır. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar, Bursa bölgesinde geçerli. Ancak başka illerde açılacak davalarda Bursa’da verilen karar emsal gösterilebilir” dedi.

'MÜLK SAHİPLERİ VİCDANLI OLMALI'

Restoranın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zahir Yahyaoğlu ise şunları ifade etti:

“Şu anda tedbir amaçlı yüzde 50 oranında kiramızı ödemiyoruz. Hiç ödememektense, dükkanı kapatmaktansa dükkanın bir şekilde çalıştırılması ve yarı da olsa kirasının ödenmesi daha iyi diye düşünüyoruz. Şu anda yüzde 50'sini ödüyoruz. Yargıtay'dan dönerse ödenmeyen bölümü ödeyeceğiz. Mülk sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım. Biz mahkemeye yaklaşık 3 ay önce başvurduk. Karar yeni çıktı.”

KAYNAK:DHA

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