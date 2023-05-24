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Pandemide maske takmayanlara ceza yağmıştı! Resmi Gazete’de yayımlandı: O paraların hepsi iade edilecek…

24.05.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs döneminde maske takma kuralını ihlal edenlere kesilen cezalar geçtiğimiz yıl iptal edilmişti. Ancak cezasını ödeyenler için herhangi bir para iadesi yapılması söz konusu değildi. Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile artık ödenilen cezaları geri almak mümkün olacak.

Pandemide maske takmayanlara ceza yağmıştı! Resmi Gazete’de yayımlandı: O paraların hepsi iade edilecek…

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

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CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.

Ancak, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.


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