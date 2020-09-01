Pandeminin En Çok Kazandıran Ürünleri

Pandemide en çok ne satar / Pandemi döneminde hangi işe yatırım yapsam / pandemi döneminde hangi iş tutar; bu soruları soranlar için güzel bir araştırmamız var…
Karantina dönemi hemen herkes için zorlu bir süreçti. Zaten covid-19’un kendisi, başlı başına planları alt üst etti. Diğer yandan sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı için duyduğumuz kaygı ile baş etmek de epey zordu. Tüm bunların yanında covid-19 karantina sürecinde e-ticaretin ve bazı ürünlerin yükselişe geçtiğini hatta hiç olmadığı kadar çok satış yaptığını biliyoruz. Karantina döneminde en çok satan ürünleri araştırdık ve ilginç verilerle karşılaştık. Örneğin sabun çeşitleri üreten ya da satan işletmeler ön göremeyecekleri satış oranları ile karşılaştı. İşte korona döneminde en çok satılan ürünler...
Önce bir hatırlayalım…
2019 Aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını hepimizi endişelendirdi. Bu salgın hızla yayıldı ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildi. COVID-19 salgının hastalanma endişesi kadar ekonomik kaygıları da beraberinde getirdiği bir gerçek. Bu nedenle hala pek çok ekonomi akademik araştırma kürsüleri, bu konuyu analiz ediyor. Bu analizlere göre tüm dünyada tüketici davranışları keskin bir şekilde ve çok hızlı değişti. Örneğin fiziksel mağazadan ürün alma isteği ve alışkanlığı büyük ölçüde yok oldu. E-ticaret ise hiç olmadığı kadar hareketli hale geldi. Yeni sektörler ve yeni iş alanları bir de yeni çalışma biçimleri doğdu.
Pandeminin karantina döneminde dünya genelinde e-ticaret ürün satış oranları ciddi şekilde arttı. Bu dönemde bir e-ticaret yatırımı olanların hemen hepsi büyük karlılık yaşadı. Büyük organizasyonlar ise hayal bile edemeyecekleri satış rakamlarına ulaştı.
Common Thread Collective verilerine göre Pandeminin karantina döneminde özellikle e-ticaret satışlarında en fazla artışın yaşandığı ürün grubu tıbbi ürünler olurken, bebek ürünleri ve temizlik alanında %200 üzerinde bir artış yaşanmıştır. Ancak mücevher, giyim, otomotiv ve seyahat sektöründeki ürün gruplarının satışında düşüş yaşanmıştır. Özellikle seyahat yasaklarıyla beraber tatil planların iptal edilmesiyle satış talebinin en çok düştüğü ürün grupları seyahat ve tatil malzemeleridir.
Türkiye özelinde, Pay TR’nin şubat ve mart ayı verileri aşağıdaki gibi:
Salgının karantina döneminde e-ticarette ürün satışlarına dair önemli veriler
Aynı araştırma verilerine göre araç kiralama- uçak bileti - otobüs bileti ve konaklama satışlarında %80’i aşan oranda azalma söz konusu olmuş.
Türkiye’de 9-16 Mart tarihleri arasında, bir önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kağıdı satışı ise 3.5 kat artmış. Bu da gösteriyor ki salgın süreci, hemen herkesin daha fazla hijyen malzemesine ihtiyaç duyduğu ve stoklamak istediği bir dönem. Diğer yandan insanlar bu ürünlerin hayat kurtarıcı tarafını önemsemiş ve daha sonra bulamazsam endişesi ile stoklama eğilimine gitmiş. covid-19 aşısı ve diğer çalışmalarla birlikte bu salgının yaşamımıza olan etkilerinin hızla kaybolmasını diliyor olsak da salgının bir süre daha korku yaratacağı ve pek çok insanda takıntıya dönüşecek temizlik dürtüsününü kalıcı kılacağı biliniyor. Bu nedenle temizlik ürünlerinin bir süre daha “havada kapılacağını” öngörmek zor değil. Online kanallarda satış alanı yaratabilen, çeşit sunabilen ve stoklamaya uygun ürünleri olduğunu kanıtlayan üreticilerin önü açık olacak gibi görünüyor.
Şimdi, bir kaç veriye daha bakalım...
Sabun Satışları Yüzde 2425 Arttı!
Bir fiyat karşılaştırma sitesinin info grafiğine göre covid-19 karantina döneminde Sabun Kategorisinde bir önceki yıla göre % 2425 oranında aranma artışı oldu.
Pandemi Döneminde İnternetten Satışı Artan Ürünler Listesi
Pandemi Döneminde Aranma Hacmi Düşen Sonrasında Artan Ürünlerin Kategorileri
E-Ticaret ve Pandemi
Pandemide ne iş yapsam diyenler için e-ticarete dair birkaç ipucu daha verelim. Pandemi döneminde e-ticareti bu kadar popüler kılan hiç kuşkusuz fiziki mağaza gezme halinin verdiği endişe idi. E-ticarete olan yönelimin başlıca nedenleri şöyle:
Pandemi döneminde iyi satış yapan kanalların ortak özellikleri ise iki konuda başarılı olmalarıydı. Çünkü stok-sevkiyat konusunu iyi yöneten - etkili kampanya yapan ve bunu etkili şekilde duyurabilen online satış kanalları hiç olmadığı kadar satış yaptı.
Bu araştırmayı yaparken aşağıdaki kaynakları kullandık:
Kaynak 1: Güven, H . (2020). COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 251-268
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