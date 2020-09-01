FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pandeminin En Çok Kazandıran Ürünleri

Pandeminin En Çok Kazandıran Ürünleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 08:06 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde satışları yüzde 3000 oranında artan ürünler üreticinin ve satıcısının yüzünü güldürdü. Peki, pandemide en çok ne satıldı ve bu dönemde yok satan ürünler nelerdi?

Pandeminin En Çok Kazandıran Ürünleri

Pandemide en çok ne satar / Pandemi döneminde hangi işe yatırım yapsam / pandemi döneminde hangi iş tutar; bu soruları soranlar için güzel bir araştırmamız var…

Pandemide En Çok Ne Satar?

Karantina dönemi hemen herkes için zorlu bir süreçti. Zaten covid-19’un kendisi, başlı başına planları alt üst etti. Diğer yandan sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı için duyduğumuz kaygı ile baş etmek de epey zordu. Tüm bunların yanında covid-19 karantina sürecinde e-ticaretin ve bazı ürünlerin yükselişe geçtiğini hatta hiç olmadığı kadar çok satış yaptığını biliyoruz. Karantina döneminde en çok satan ürünleri araştırdık ve ilginç verilerle karşılaştık. Örneğin sabun çeşitleri üreten ya da satan işletmeler ön göremeyecekleri satış oranları ile karşılaştı. İşte korona döneminde en çok satılan ürünler...

Korona’da En Çok Ne Satıldı?

Önce bir hatırlayalım…
2019 Aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını hepimizi endişelendirdi. Bu salgın hızla yayıldı ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildi. COVID-19 salgının hastalanma endişesi kadar ekonomik kaygıları da beraberinde getirdiği bir gerçek. Bu nedenle hala pek çok ekonomi akademik araştırma kürsüleri, bu konuyu analiz ediyor. Bu analizlere göre tüm dünyada tüketici davranışları keskin bir şekilde ve çok hızlı değişti. Örneğin fiziksel mağazadan ürün alma isteği ve alışkanlığı büyük ölçüde yok oldu. E-ticaret ise hiç olmadığı kadar hareketli hale geldi. Yeni sektörler ve yeni iş alanları bir de yeni çalışma biçimleri doğdu.
Pandeminin karantina döneminde dünya genelinde e-ticaret ürün satış oranları ciddi şekilde arttı. Bu dönemde bir e-ticaret yatırımı olanların hemen hepsi büyük karlılık yaşadı. Büyük organizasyonlar ise hayal bile edemeyecekleri satış rakamlarına ulaştı.

En Fazla Hangi Ürün Sattı? / Pandemi Döneminde En Çok Satan Ürünler

Common Thread Collective verilerine göre Pandeminin karantina döneminde özellikle e-ticaret satışlarında en fazla artışın yaşandığı ürün grubu tıbbi ürünler olurken, bebek ürünleri ve temizlik alanında %200 üzerinde bir artış yaşanmıştır. Ancak mücevher, giyim, otomotiv ve seyahat sektöründeki ürün gruplarının satışında düşüş yaşanmıştır. Özellikle seyahat yasaklarıyla beraber tatil planların iptal edilmesiyle satış talebinin en çok düştüğü ürün grupları seyahat ve tatil malzemeleridir.

Türkiye özelinde, Pay TR’nin şubat ve mart ayı verileri aşağıdaki gibi:

Salgının karantina döneminde e-ticarette ürün satışlarına dair önemli veriler

  • Supermarket kategorilerinde %86 artış olmuş
  • Sağlık ürünlerinde %168 oranında artış olmuş
  • Kozmetik ürünlerinde %106 oranında artış olmuş (kolonya, kozmetik kategorisinde yer almaktadır)
  • Kitap&Kırtasiye ürünlerinde %69 oranında artış olmuş
  • Kuruyemiş ürünlerinde %542 oranında artış olmuş

Karantinada Satışı Düşenler

Aynı araştırma verilerine göre araç kiralama- uçak bileti - otobüs bileti ve konaklama satışlarında %80’i aşan oranda azalma söz konusu olmuş.

Bu Zamanda Sabun Satan Batmaz!

Türkiye’de 9-16 Mart tarihleri arasında, bir önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kağıdı satışı ise 3.5 kat artmış. Bu da gösteriyor ki salgın süreci, hemen herkesin daha fazla hijyen malzemesine ihtiyaç duyduğu ve stoklamak istediği bir dönem. Diğer yandan insanlar bu ürünlerin hayat kurtarıcı tarafını önemsemiş ve daha sonra bulamazsam endişesi ile stoklama eğilimine gitmiş. covid-19 aşısı ve diğer çalışmalarla birlikte bu salgının yaşamımıza olan etkilerinin hızla kaybolmasını diliyor olsak da salgının bir süre daha korku yaratacağı ve pek çok insanda takıntıya dönüşecek temizlik dürtüsününü kalıcı kılacağı biliniyor. Bu nedenle temizlik ürünlerinin bir süre daha “havada kapılacağını” öngörmek zor değil. Online kanallarda satış alanı yaratabilen, çeşit sunabilen ve stoklamaya uygun ürünleri olduğunu kanıtlayan üreticilerin önü açık olacak gibi görünüyor.

Şimdi, bir kaç veriye daha bakalım...

Sabun Satışları Yüzde 2425 Arttı!
Bir fiyat karşılaştırma sitesinin info grafiğine göre covid-19 karantina döneminde Sabun Kategorisinde bir önceki yıla göre % 2425 oranında aranma artışı oldu.

Pandemi Döneminde İnternetten Satışı Artan Ürünler Listesi

  • Sabun
  • Kolonya
  • Ekmek yapma makinesi
  • Su arıtma
  • Puzzle gibi oyunlar
  • Pc oyunları
  • TV
  • Kıyma makinesi
  • Vitamin takviyeleri
  • Fitness ürünleri ve aksesuarları

Pandemi Döneminde Aranma Hacmi Düşen Sonrasında Artan Ürünlerin Kategorileri

  • Buzdolabı Kategorisi
  • Derin Dondurucu Kategorisi
  • Kamp Sandalyesi Kategorisi
  • Çocuk Bisikleti Kategorisi
  • Kahve Makinesi Kategorisi
  • Cep Telefonları / Televizyon Kategorisi
  • Oto Lastik Kategorisi

E-Ticaret ve Pandemi
Pandemide ne iş yapsam diyenler için e-ticarete dair birkaç ipucu daha verelim. Pandemi döneminde e-ticareti bu kadar popüler kılan hiç kuşkusuz fiziki mağaza gezme halinin verdiği endişe idi. E-ticarete olan yönelimin başlıca nedenleri şöyle:

  • Pratik olması
  • İnsanların birçok ürüne saniyeler içerisinde ulaşabilmesi
  • Yararlanılan kampanya ve indirimlerin fazla olması
  • Temassız ödeme imkanı sunması
  • Ürün çeşitliliğine tek yerden ulaşılabilmesi
  • Evden çıkma ihtiyacı duyulmaması

Pandemi döneminde iyi satış yapan kanalların ortak özellikleri ise iki konuda başarılı olmalarıydı. Çünkü stok-sevkiyat konusunu iyi yöneten - etkili kampanya yapan ve bunu etkili şekilde duyurabilen online satış kanalları hiç olmadığı kadar satış yaptı.

Bu araştırmayı yaparken aşağıdaki kaynakları kullandık:

  • Kaynak 1: Güven, H . (2020). COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 251-268

  • Kaynak 2: GÖKMEN, K. (2019). Bilgi Toplumunda Elektronik Ticaret ve Türkiye Örneği (Y ayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
    Dr. Hüseyin Güven, COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Altının yükselişi devam ediyor!Altının yükselişi devam ediyor!
Bitcoin sert düşüşte!Bitcoin sert düşüşte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
İkinci el otomobil satışında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
45 günde, 20 bin TL kazanıyor
45 günde, 20 bin TL kazanıyor
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir? Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı işte Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi!!
Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Bakan Selçuk duyurdu! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başlıyor! Uymayanlara para cezası
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
Fed'den faiz açıklaması: Düşük işsizlik yeterli değil
Fed'den faiz açıklaması
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (1 Eylül 2020 Salı) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüşte tırmanış sürüyor!
Gram altın ne kadar? 1 Eylül 2020 Salı Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatı son durum nedir?
Altının yükselişi devam ediyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.