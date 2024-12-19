Papara'da bayrak değişimİ: Ahmed F. Karslı CEO’luk görevini devralıyor

Finansal teknoloji şirketi Papara'nın yönetim kademesinde görev devri yaşanıyor. 2022-2024 yıllarında Papara’nın CEO’luk görevini yürüterek şirketin kaydettiği gelişime ve büyümeye liderlik eden Emre Kenci'nin yerine Papara’nın kurucusu Ahmed F. Karslı geliyor.

1 ŞUBAT İTİBARIYLA LİDERLİK EDECEK

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO olarak Papara’ya liderlik edecek.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, CEO’luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek.

1 Şubat 2025 itibarıyla CEO görevini üstlenmesiyle birlikte yeni dönemde Papara’nın Türkiye’de planladığı halka arza da liderlik edecek olan Ahmed F. Karslı, şu cümleleri kurdu:



“Papara, bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Şimdi önümüzde daha da büyük hedefler var. Papara’nın teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.”

Ayrıca Karslı, Emre Kenci’ye CEO’luk döneminde imza attığı global iş birlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.