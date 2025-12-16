FİNANS

Papara'dan yeni açıklama: "Faaliyetlerimize devam edeceğiz"

Geçtiğimiz Ekim ayında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal edilmişti. Papara tarafından yapılan yeni bir açıklamada kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli açılan davada, mahkemenin Papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi. Açıklamada, "Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir." denildi.

Merkez Bankası 30 Ekim'de Papara'nın faaliyet izinlerini durdurmuştu. Elektronik para kuruluşu Papara, şirket faaliyet izninin iptal kararına karşı açılan davanın papara lehine sonuçlandığını bildirerek şirketin faaliyetlerinde devam edeceği açıkladı.
"PAPARA FAALİYETİNE DEVAM EDECEKTİR"

Papara'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir.
Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."

