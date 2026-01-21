Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı!

TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etmiş ve Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Merkez Bankası'nın aldığı karar, Papara'nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyetlerini durdurmasını öngörüyordu.

Kararda, şirketin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı davrandığı belirtilmişti.

Karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) önceki düzenleme ve denetim hükümlerine dayanılarak alınmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır