Para çekmek için gittiğiniz ATM'de bekliyor olabilir! Sandığınızdan çok farklı...

Son dönemlerde ATM'lerde 'cash trapping' (nakit tuzağı) olarak adlandırılan bir dolandırıcılık yönteminin artış gösterdiği konuşuluyor. Uzmanlar konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Söz konusu yöntemde dolandırıcıların, ATM'lerin para çıkış yuvasına gizlice müdahale edip vatandaşların parasını ele geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar ve dikkat edilmesi gerekenler...

Sözcü'de yer alan habere göre; uzmanlar, ATM'den çekmeye çalışılan para cihazda takılı kaldığında bunun sıradan bir arıza olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Çünkü bunun dolandırıcıların kurduğu bir tuzağın parçası olabileceği aktarılıyor. Yöntemle ilgili detaylara göre; para çıkışına yerleştirilen yapışkan ya da engelleyici malzemeler ile banknotlar cihaz içinde sıkışırken kullanıcı da işlemin başarısız olduğunu düşünüp uzaklaşıyor ve pusuda bekleyen dolandırıcılar parayı oradan alıyor.

KULLANICILAR CİHAZ ARIZASI DİYE DÜŞÜNÜYOR

Almanya’daki Sparkasse Bankası, dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiğini duyurup güvenlik sistemleriyle donatılmış ATM'lerin dahi bu tür yöntemlerle manipüle edilebildiğini vurguladı. Özellikle tehlikeli olan noktanın ise çoğu durumda ATM ekranında herhangi bir uyarı mesajının belirmemesi olduğu aktarıldı. Bu nedenle kullanıcıların, yaşanan olayın cihaz arızasından kaynaklandığını düşündüğü belirtildi.

UZMANLARDA ÖNEMLİ UYARILAR

Uzmanlar, 'nakit tuzağı' adlı yönteme karşın vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Sparkasse’nin önerileri arasında şu maddeler var: