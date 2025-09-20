FİNANS

'Para gönderen çok olmuş' Arkadaşınızdan mesaj geliyor ama 'Yeni bir boyut' Hesabınızı ele geçirmiş olabilirler

Telefon aramaları, mesajlar, linkler... Dolandırıcılar vatandaşın güvenini kazanıp paralarını çalmaya devam ediyor. Genç veya yaşlı demeden çok gerçekçi olan bu dolandırıcılık yalanlarına inanırken sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. Bir arkadaşının mesajlama uygulamasının çalınarak kendisinden para istendiğini belirten sosyal medya kullanıcısı, dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Ezgi Sivritepe

Yılların birikimi tek bir inanmaya heba olabiliyor. Arayarak veya mesaj göndererek vatandaşın dikkatsizliğinden faydalanan dolandırıcılar her geçen gün yeni bir sistem üretiyor. Eskiden arayarak veya mesaj yolu ile vatandaşı mağdur eden dolandırıcılar, artık bankacılık uygulamalarına kadar pek çok yere erişebiliyor.

ARKADAŞINDAN MESAJ GELDİ

Son olarak ise sosyal medyada paylaşılan bir dolandırıcılık mesajı gündem oldu. Yakın bir arkadaşından gelen mesajı paylaşan sosyal medya kullanıcısı, "Az önce durumu, işi, çevresi iyi yani güvenilir ve itimat edilebilecek bir tanıdıktan böyle bir mesaj aldım" dedi.

"HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Popüler mesajlaşma uygulaması üzerinden böyle bir mesaj aldığını belirten sosyal medya kullanıcısı, dolandırıcıların mesajlaşma uygulamasını kullanan bazı kişilerin hesaplarını ele geçirdiğini ifade etti. Pek çok kişinin bu şekilde dolandırıldığını kaydeden kullanıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben dolandırıcılık olduğuna yüksek ihtimal verip teyit için birini aradığımda durumu öğrendim ama maalesef para gönderen çok olmuş. Sosyal medya hesaplarından bunun yapılmasına alışkındık ama bu yeni bir boyut. Lütfen herkes dikkat etsin"

Mesajlaşma uygulaması ele geçirilen bir vatandaşa ise operatör hattından gelen mesajlar ise sosyal medyada paylaşıldı. O mesajlar şu şekilde:

Dolandırıcıların uygulamayı nasıl ele geçirebildiğini ise bir kullanıcı şu sözlerle anlattı:

"3G ye düşürerek bir açıktan faydalanıyorlar sonra ... doğrulama kısmını ise SMS ile değilde arama ile doğruyorlar. Numara yönlendirmesi yaptıkları içinde kodu öğrenip .... erişmiş olabilirler en önemli soru yönlendirme servisini nasıl aktive ediyorlar"

Diğer kullanıcılardan gelen yorumlar ise şu şekilde oldu:

