Para gönderiminde bir dönem bitiyor: Milyonları ilgilendiren karar, 5 gün kaldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliğ yeni yılla beraber devreye giriyor. Yılbaşı itibarıyla 200 bin TL ve üzeri para transferinde gönderim ile ilgili tüm detaylar paylaşılacak. Para gönderiminin nedeni olan belli başlıklar oluşturulacak. Böylece, hem kayıt dışılık ile hem de terörizmin finansmanının engellenmesi hedefleniyor.

Ezgi Sivritepe

1 Ocak 2026 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlık Mali Suçları Araştrıma Kurulu'nun tebliğ yürürlüğe giriyor. MASAK'ın düzenlemesi ile beraber para transferinde yeni bir dönem başlayacak. Söz konusu düzenleme ile ilgili tüm detaylar ise belli oldu.

Buna göre, para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak yapılacak. Bu düzenlemenin amacı ise, Masak'ın kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında kontrolü sağlamak istemesi.
BİR DÖNEM RESMEN SONA ERİYOR

Düzenlemeden ise hem gerçek hem de tüzel kişiler etkilenecek. Yenilikle beraber bankacılık işlemlerine şeffaflık gelecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma dönemi sona erecek.
AÇIKLAMA YAZMAK ZORUNLU OLACAK!

Para gönderiminin amacı açık açık yazılacak. O başlıklar ise şu şekilde:

Gayrimenkul alım ödemesi, Motorlu taşıt alım ödemesİ, Borç verme/borç ödeme, Hediye/bağış/yardım, Vergi/resim/harç ödemesi, Tazminat/sigorta ödemesi, Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, Sağlık ödemesi, Kripto/dijital varlık, Şans oyunları/bahis ödemesi, Eğlence/sosyal medya ödemesi olarak listede yer alacak.
Yapılacak para transferi işlemi yukarıdaki başlıklardan hiçbirine uyum sağlamıyorsa "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilecek.

Sadece açıklama ve başlık ile ilgilenmeye MASAK, yüksek para trafiğini de radarına alacak. Belirli tutar üzerindeki nakit hareketlerini yakından takip edecek. Tutar arttıkça beyan yükümlülükleri de ağırlaşacak.
DAYANAK BELGE TALEP EDİLECEK

20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise 'dayanak belgeler' konusunda resmi evrakların talep edilmesi bekleniyor. Dayanak belgeler ise ev tapusu, araç satışında noter evrakları, fatura belgesi gibi şeyler olacak. Söz konusu belgelerin sunulmaması halinde para transferi gerçekleşmeyecek.
İSTİSNALAR DA VAR

Hayat akışı ile uyum sağlaması için MASAK, bazı istisna ve muafiyetleri de sağlayacak. Aynı bankada kendi hesaplarınız arasında para göndereminde, kamu kurumunun taraf olduğu işlemlerde belge istenmeyecek. Bankaların kendi aralarında ya da muhabir bankacılık kapsamında yaptığı işlemler muaf tutulacak, ATM'den yapılan nakit işlemleri eğer 200 bin lirayı aşmıyorsa MASAK düzenlemesinden muaf olacak. Ancak, istisne ve muafiyetlerin kötü kullanımı dikkat çekerse MASAK harekete geçebilir.

