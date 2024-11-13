Para göndermesin diye IBAN vermiyor! Banka hesabını bile kapattı... 'Baston'lu kriz

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları uzun süredir gündemdeki yerini korurken bu kez ilginç bir olay yaşandı. İstanbul Avcılar'da son yılların en ilginç IBAN krizi çıktı. İddiaya göre bir ev sahibi kiracısı ödeme yapamasın diye banka hesabını bile kapattı. İşte 'Huzurum kalmadı ama gidecek yerim yok' diyen o kiracının isyanı...

Show Haber'de yer alan habere göre; mağdur olduğunu belirten kiracı "Balkonumuza çiçek koyuyoruz, diyor ki balkon çöker. Yıkamayın diyor balkonu, bina eski çöker diyor" ifadelerini kullandı. Kira, IBAN, çiçek, halı, petek derken tartışmadıkları mesele kalmadı. 'Bitmeyen kavgalardan bıktım diyen' kiracı genç kadın, ne yapacağını şaşırdı.

Kiracı kadın, "6 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarmak istediğini söyledi. Eğer 15 vermezseniz sepetlenin, üslup da bu şekilde" dedi.

"PTT'DEN ÖDEMEYE BAŞLADIM ÇÜNKÜ IBAN VERİLMİYOR BANA"

Sinem Kenarcı iki yıldır annesi ve kardeşleriyle bir evde yaşıyor. İddiasına göre ev sahibi kirayı banka yoluyla almak istemiyor, elden ödeyeceksiniz diyor. Hatta bunun için kiranın ödendiği IBAN adresini bile kapattı. Kenarcı "PTT'den parayı ödemeye başladım bu sefer çünkü IBAN verilmiyor bana, almadılar PTT'den, iade düştü, kavga çıktı. Ödüyorum, bakın icra şeyi geldi bana" şeklinde konuştu.

"SOKAKTA ANNEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, BASTONUNU KALDIRDI"

Sinem Kenarcı itiraz dilekçesiyle icrayı durdurdu ama ev sahibini durduramadı. Kenarcı ailesinin iddiasına göre ev sahibi onlara evden çıkacaksınız diyor, sözlü tacizde bulunuyor, eşyalarına zarar vermekle tehdit ediyor. Kenarcı, "Sokakta annemin üzerine yürüdü, bastonunu kaldırdı. Sürekli bir tehdit. Sabahın 5'inde sürekli yukarıdan sesler. Hani gidelim rahatsız olalım sesten diye, artık yukarıdan sandalye mi vuruyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan 86 yaşındaki ev sahibi ise "Onlar kira ödeme ödemiyorlar. Ne kirayı ödüyorlar, ne merdiven otomatiği..." dedi. Ev sahibi soru yönelten muhabire "Kim yolladı seni buraya" diye sorup "Ben gazeteciyim" cevabını alınca "Gazeteci falan tanımam ben" deyip baston sallamaya kalktı ve "Gidin başımdan" ifadelerini kullandı.