'Para ile çalıştıracak insan bulamıyoruz! Akrabalarımız çalışıyor' Her şeye rağmen devam ediyorlar

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ilçesinde nar hasadı devam ediyor. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, önceki yıllarda ilçede 20 bin dönüm alanda nar üretildiğini, bu yıl 7 bin dönüme düştüğünü söyledi. Kökce, "Bunun sebebi 2015-2019 yılları arasında narın para kazandırmaması. Nar fidanları söküldü, yerine zeytin dikildi" dedi.

Fiyatların beklentilerinin altında olduğunu aktaran Hidayet Kökce, "Her şeyin fiyatı kat kat artmasına rağmen fiyatlar düşük kaldı. Geçen yıl 18- 20 liraya satılıyordu. Bu yıl 8- 10 liraya satılıyor. İşçi fiyatları yüksek. Gübre, sulama, elektrik bunlar çok fazla olmasına rağmen bu yıl fiyatlar beklentimizin altında kaldı. Her şeye rağmen hasada devam ediyoruz. Gelecekte daha iyi olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'250 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Narın üretiminin zor olduğunu anlatan Kökce, "Yılda 3 defa budama yapılıyor. İlaçlaması, gübrelemesi, zor coğrafya şartlarında üretim yapıyoruz. Tarım ve Ticaret bakanlarımızdan ihracatın önünün açılmasını istiyoruz. Ortalama 7 bin dönüm arazide nar üretimi yapıyoruz. 250 bin nar ağacımız var. Bundan da 250 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

AŞIRI SICAKLAR KALİTEYİ DÜŞÜRDÜ

Nar üreticisi Hasan Benli, hasada 3 gün önce başladığını belirterek, "Bu sene nar fiyatları biraz beklentimin altında kaldı. Fiyatlar 10 lira ile 14 lira arasında değişiyor. Ben en az 20 lira bekliyordum. Geçen yıl fiyatlar 15 lira civarındaydı. Bu sene biraz düşük kaldı. 9 dönümde 500 nar ağacım var. 20 ton civarında nar bekliyorum. Bu sene mevsim şartlarından dolayı çatlama biraz çok oldu. Meyvelerin kabuğu ince kaldı. Temmuz ayının sonlarında ve ağustosta baya sıkıntı yaşadık. Ne kadar su versek de ağaçlar sıcaktan etkilendi. Her bölgenin kendine has bir tadı var. Bizim narımızın da kendine has bir tadı var" dedi.

"1 KİLO NAR 1 EKMEK ALMIYOR"

Üretici Sevgi Benli ise “1 kilo nar 1 ekmek almıyor. Geçen yıllara göre çok kötü. Çalıştırdığımız yevmiyecinin fiyatı ile narın fiyatı bizi memnun etmiyor. Bakımı zor, toplaması zor. İşçi bulunmuyor. Akrabalarımızla kendimiz topluyoruz. Akrabalarımız hatır için gelip çalışıyor. Para ile çalıştıracak insan bulamıyoruz" dedi.

Nar hasadı, ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır