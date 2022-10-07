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Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti

07.10.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)'nin Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti.

Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna, 63 yaşında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Tuna, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tuna için yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Tuna'nın cenazesi, Başakşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Bankamızın acı kaybı... Para Politikası Kurulu Üyemiz değerli akademisyen Prof. Dr. Yusuf Tuna vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Tuna, 13 Ekim 2021'de PPK üyeliğine atanmıştı.

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

1959 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, 1980-82 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığında görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında TMSF Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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