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Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın... Sahte 50 dolar banknotları piyasaya sürüldü: Yetkili isim uyardı

25.11.2024 14:21
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Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirterek, sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu, hatta para sayma makinelerinden geçebildiğini söyledi.

Para sayma makinesinden bile geçiyor! Ayırt edilmesi imkansıza yakın... Sahte 50 dolar banknotları piyasaya sürüldü: Yetkili isim uyardı

Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü biliniyordu. Para sayma makinelerinin bile ayırt edemediğ sahte paralar için Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, vatandaşları yalnızca bankalar ile yetkili döviz bürolarından döviz alım satımı yapmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

SAHTE DOLARLARLA İŞLEM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kırbaş, Alanya'da son günlerde yabancı uyruklu şahısların sahte 50 dolarlık banknotlarla işlem yapmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Bankalar ve bazı döviz bürolarının, sahte paraların yayılmasını engellemek adına 50 dolarlık Amerikan Doları alımını durdurduğunu söyledi. Alanya ve çevresinde dövizle işlem yapmanın yaygın olduğuna dikkat çeken Kırbaş, vatandaşların ve esnafın çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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DÖVİZ ALMAK İÇİN YETKİLİ KURUMLARI TERCİH EDİN

Kırbaş, Alanya halkına önemli bir uyarıda bulunarak, döviz alım satımı için sadece bankalar ve yetkili döviz bürolarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Bunun, vatandaşları sahte paralardan korumanın en etkili yolu olduğunu ifade eden Kırbaş, "Hiçbir koşulda, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alım satımı yapmamalıyız" dedi.

SAHTE PARA İLE MÜCADELEDE DİKKATLİ OLUNMALI

Kırbaş, bu tür sahte paralardan zarar görmemek için vatandaşların döviz bürolarına yaptıkları alım satımlar sırasında dikkatli olmalarını ve aldıkları 50 dolarlık banknotları mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi. Kırbaş, konunun ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirterek, halkın zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya sahte dolar
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