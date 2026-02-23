FİNANS

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem: Artık izin verilmeyecek

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede para transferine açıklama zorunluluğu geliyor. 200 bin TL'yi aşan tüm para transferlerinde kullanıcılara 'para transferinin detayına ilişkin' en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmeyi zorunlu tutan uygulama, yeni yılda yürürlüğe girmemişti. Söz konusu düzenleme 15 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirilecek. Daha önce 200 bin TL olarak duyurulan sınır, yapılan ilave çalışmaların ardından 400 bin TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

15 MART’TA BAŞLAYACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 400 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesini zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

BDDK, 400 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesini zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamanın 15 Mart itibarıyla devreye alınması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM kanalı üzerinden yapılan ve gün içinde 200 bin TL'yi aşan tüm para transferlerinde kullanıcılara 'para transferinin detayına ilişkin' en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmeyi zorunlu tutan uygulama, yeni yılda yürürlüğe girmemiş ve ertelenmişti.

DETAYLI BİLGİ VERİLMESİ GEREKECEK

Değişikliğin gelecek ay itibarıyla devreye alınması halinde, gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan para gönderiminin 400 bin TL’yi aşması durumunda kullanıcılar, para transferinin hangi amaçla yapıldığına yönelik en az 20 karakterlik ilave açıklamada bulunmak zorunda bırakılacak. Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek.

EK BEYAN TALEP EDİLECEK

Yeni sistem yalnızca 400 bin TL üzerindeki işlemlerle sınırlı kalmayacak. Daha yüksek tutarlı transferler için kademeli ek yükümlülükler uygulanacak
2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde ‘Nakit İşlem Beyan Formu’ doldurulacak.

20 milyon TL üzeri işlemlerde paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek.
YETERLİ GÖRÜLMEZSE İZİN VERİLMEYECEK

Yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi halinde transfer işleminin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilecek.

MASAK tarafından başlatılan uygulama ile bankacılık sisteminde işlem güvenliğinin artması ve şüpheli para hareketlerinin daha etkin takip edilmesi bekleniyor.

