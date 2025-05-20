Para transferinde yeni dönem! IBAN yeterli olmayacak… Bankalar kademeli olarak geçiyor

Mobil bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmaya yönelik yeni bir uygulama hayata geçti. Para transferi gerçekleştiren herkesi ilgilendiren değişiklikte artık her işlemde ek bir onay adımına ihtiyaç duyuluyor. Dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle hayata geçtiği belirtilen uygulamada, kullanıcıların hesaplarının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu yeni düzenleme bazı bankalarda uygulanmaya başlandı. İşte detaylar...

SMS ONAYI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde güvenliği artırmak için yeni sistem uygulamaya konulurken BDDK'nın aldığı kararla, uygulama 1 Mart'tan itibaren bazı bankalarda geçerli olmaya başladı. Uygulama kapsamında artık para transferleri için SMS onayı zorunlu hale geldi.

IBAN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Söz konusu uygulamaya göre, kullanıcılar sadece IBAN bilgisi girerek para gönderemeyecek. Her transfer işlemi için bankaya kayıtlı cep telefonuna gönderilen bir doğrulama koduyla onaylanması gerekiyor.

Bu ikinci adım ile hesap bilgileri kötü niyetli kişilerce ele geçirilmiş olsa dahi işlem gerçekleştirilemeyecek.

BDDK'nın bu uygulamanın temel amacının kullanıcıların hesaplarını korumak ve artan dijital dolandırıcılık vakalarını en aza indirmek olduğunu belirttiği aktarıldı. Hesap ele geçirme girişimlerine karşı, bu sistemin ek bir güvenlik katmanı görevi üstlendiği belirtiliyor.

KADEME KADEME UYGULANIYOR

Sistem, tüm bankalar için aynı anda değil, kademeli olarak uygulanıyor. BDDK'nın takvimine göre; kimi bankalar SMS onay sistemini devreye alırken bazılarında da altyapı hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte tüm bankaların bu güvenlik protokolüne geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan BDDK, kullanıcıların güçlü ve tahmin edilmesi güç şifreler kullanmasını, SMS ile gelen onay kodlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmesini ve kendilerine ait olmayan işlemleri kesinlikle onaylamamasını tavsiye ediyor. Diğer yandan mobil bankacılığın da sadece güvenli ve güncel cihazlardan yapılması ve uygulamaların son sürümle kullanılması gerekliliğine vurgu yapılıyor.