Paraguay'ın para birimi nedir? Paraguay'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ülkenin ismi Guarani dilindeki bu yaka anlamına gelen para ve ırmak anlamına gelen guay kelimelerinin bir araya gelmelerinden oluşmaktadır. Guaraniler bu ismi bugün ülkenin başkenti olan bölge için kullanmışlardır ancak bölgeye gelen ve burayı ele geçiren İspanyollar bu ismi tüm bölge için kabul etmişlerdir.

Paraguay'ın para birimi nedir?

300 yıllık bir süre boyunca İspanyol İmparatorluğu’nun bir parçası olmuş olan Paraguay, 19. yüzyılın ilk döneminde Bask kökenli bir İspanyol ailenin başlattığı devrimin ardından bağımsızlığına 1811 yılında kavuşmuş bir ülkedir. Başkenti Asuncion’dur ve bu şehir aynı zamanda ülkenin en büyük kenti olma özelliğine de sahiptir.

Resmi dili Guarani dili ve İspanyolca dili olmak üzere iki farklı dilden oluşur. Ülke nüfusu yaklaşık olarak 7.303.000 olarak belirlenmiştir ve nüfusun büyük çoğunluğu Paraguaylılardan oluşmaktadır. Bunun dışında ülkede Mestizolar ve diğer başka etnik kökenli topluluklar da yaşamaktadır.

Paraguay Cumhuriyeti üniter başkanlık cumhuriyeti ile yönetilmektedir. Yüzölçümü tolpamda 406.752 kilometrekaredir. Ülkede baskın din Roma Katolikliği ve Hristiyanlıktır. Eğitimin önemli görüldüğü ülkede halk eğitimleri ücretsiz olarak verilmektedir. Tropikal ve subtropikal iklimin hakim olduğu Paraguay’da genel olarak yıl boyunca sıcak ve nemli bir hava hakimdir.

Ülkenin resmi olarak kabul gören para birimi Paraguay guarinisi'dir.

Paraguay'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Paraguay’da para birimi olarak Paraguay guaranisi kullanılmaktadır. Sembolü ve işareti ₲ olarak kullanılmaktadır. Uluslararası para birimi kodu olan ISO 4217 koduna göre ise üç haneli kısaltması PYG olarak belirlenmiştir.

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) standardına göre bu kısaltma dünya genelinde kabul görmektedir. Kısaltma kodu PYG olan Paraguay guaranisi para birimi döviz bürolarında ve uluslararası para piyasalarında kabul görmektedir. Bu para birimi işlemleri bu kısaltma kodu ile yapılır. Tüm para birimleri için geçerlidir.