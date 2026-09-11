FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Paraların üzerindeki o detay değişti! Yeni banknotlar tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 50 TL ve 5 TL banknotlarda yeni tertip dönemini başlattı. Yeni banknotlarda dikkat çeken değişiklik imzalarda yapılırken, mevcut banknotlarla ilgili uygulama da devam edecek.

Paraların üzerindeki o detay değişti! Yeni banknotlar tedavülde

E9 Emisyon Grubu kapsamında hazırlanan 9. tertip 50 TL ile 8. tertip 5 TL banknotlar, bugünden itibaren tedavüle sunuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun’un Merkez Bankasına verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarıldığı bildirildi.

Paraların üzerindeki o detay değişti! Yeni banknotlar tedavülde 1

YENİ BANKNOTLARDA İMZALAR DEĞİŞTİ

Halen kullanımda olan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlardan farklı olarak yeni banknotlarda imza düzenlemesi yapıldı. Buna göre 9. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasının yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara’nın, 8. tertip 5 TL banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul’un imzaları yer alacak.

Paraların üzerindeki o detay değişti! Yeni banknotlar tedavülde 2

BOYUT VE TASARIM AYNI KALDI

Merkez Bankası duyurusunda, yeni tertip banknotların üzerlerindeki imzalar dışında önceki tertiplerden farklı olmadığı belirtildi. Banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümlerinin önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların, önceki tertip banknotlarla birlikte tedavül etmeye devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere ekonomisi temmuzda beklentileri aşarak yüzde 0,4 büyüdüİngiltere ekonomisi temmuzda beklentileri aşarak yüzde 0,4 büyüdü
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
TCMB banknot para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

İşte İsmail Kartal'ın kafasın su şişesi atıldığı an!

İşte İsmail Kartal'ın kafasın su şişesi atıldığı an!

Türkan Şoray yine hayran bıraktı: Son noktayı koydu!

Türkan Şoray yine hayran bıraktı: Son noktayı koydu!

3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.