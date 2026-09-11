Paraların üzerindeki o detay değişti! Yeni banknotlar tedavülde

E9 Emisyon Grubu kapsamında hazırlanan 9. tertip 50 TL ile 8. tertip 5 TL banknotlar, bugünden itibaren tedavüle sunuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun’un Merkez Bankasına verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarıldığı bildirildi.

YENİ BANKNOTLARDA İMZALAR DEĞİŞTİ

Halen kullanımda olan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlardan farklı olarak yeni banknotlarda imza düzenlemesi yapıldı. Buna göre 9. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan’ın imzasının yanı sıra Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara’nın, 8. tertip 5 TL banknotlarda ise Başkan Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul’un imzaları yer alacak.

BOYUT VE TASARIM AYNI KALDI

Merkez Bankası duyurusunda, yeni tertip banknotların üzerlerindeki imzalar dışında önceki tertiplerden farklı olmadığı belirtildi. Banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümlerinin önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların, önceki tertip banknotlarla birlikte tedavül etmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır