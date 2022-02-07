FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Paraların yüzde 60'ı iade edilecek! Yeni düzenleme yayınlandı

Paraların yüzde 60'ı iade edilecek! Yeni düzenleme yayınlandı

07.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla ‘dijital pazara giriş’ genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlandı. Genelgeye göre Destek kapsamında, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olan firmalara üyelik ücretlerinin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60’ı geri ödenecek.

Ticaret Bakanlığı, ‘Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden, 2022 yılına dair usul ve esasların düzenlemelerini içeren genelge yayınladı. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre ihracatçı firmalara dijital platformlara üyelik ücretleri için geri ödeme yapılacak. Destek kapsamında, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olan firmalara üyelik ücretlerinin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60’ı geri ödenecek.

İHRACAT ŞİRKETTEN, DESTEK BAKANLIKTAN

Genelge TurkishExporter.com.tr gibi B2B e-ihracat platformlarını kapsıyor. Koşulları sağlayan firmalar, gerekli belgeleri doldurarak başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru şartlarını sağlayan firmalar, Ticaret Bakanlığı’na gönderecekleri ödeme talep formu ile ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60’ını geri alabilecek. Ticaret Bakanlığı’nın dijital pazara giriş için destek genelgesinde onaylanan dijital ihracat platformları listesi 2022 boyunca geçerli olacak.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu genelgesinde belirtilen desteğe başvuru için gerekli belgelere bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca firmalar, ihracatçı birliklerinden de konuya ilişkin bilgi alabilecek. Başvuru şartlarına ilişkin detaylar ise yine bakanlığın internet sitesinden görülebilecek. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus devinin ihracat geliri yüzde 120 arttıRus devinin ihracat geliri yüzde 120 arttı
Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıKamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belliBöylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor

Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor

Bakan duyurdu! Ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

Bakan duyurdu! Ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.