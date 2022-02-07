Paraların yüzde 60'ı iade edilecek! Yeni düzenleme yayınlandı

Ticaret Bakanlığı, ‘Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden, 2022 yılına dair usul ve esasların düzenlemelerini içeren genelge yayınladı. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre ihracatçı firmalara dijital platformlara üyelik ücretleri için geri ödeme yapılacak. Destek kapsamında, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olan firmalara üyelik ücretlerinin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60’ı geri ödenecek.

İHRACAT ŞİRKETTEN, DESTEK BAKANLIKTAN

Genelge TurkishExporter.com.tr gibi B2B e-ihracat platformlarını kapsıyor. Koşulları sağlayan firmalar, gerekli belgeleri doldurarak başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru şartlarını sağlayan firmalar, Ticaret Bakanlığı’na gönderecekleri ödeme talep formu ile ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60’ını geri alabilecek. Ticaret Bakanlığı’nın dijital pazara giriş için destek genelgesinde onaylanan dijital ihracat platformları listesi 2022 boyunca geçerli olacak.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu genelgesinde belirtilen desteğe başvuru için gerekli belgelere bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca firmalar, ihracatçı birliklerinden de konuya ilişkin bilgi alabilecek. Başvuru şartlarına ilişkin detaylar ise yine bakanlığın internet sitesinden görülebilecek. (İHA)



