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PARASAL SIKILAŞMA nedir? Parasal sıkılaştırma süreci ne demek? Merkez Bankası faiz kararı sonrası merak konusu oldu

22.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parasal sıkılaştırma sürecinin ne anlama geldiği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından merak etmeye başladılar. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiğini duyurdu. İşte aşırı ısınan ekonomiyi yavaşlatmaya, hızlanan harcamaları kısmaya veya hızla yükselen enflasyonu frenlemeye yönelik bir para politikası olan parasal sıkılaştırmaya dair detaylar

PARASAL SIKILAŞMA nedir? Parasal sıkılaştırma süreci ne demek? Merkez Bankası faiz kararı sonrası merak konusu oldu

Parasal sıkılaştırma sürecinin anlamı merak konusu haline geldi. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiğini duyurdu. Peki, parasal sıkılaştırma süreci nedir, ne demek?

PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİ NEDİR?

Sıkı para politikası, aşırı ısınan ekonomiyi yavaşlatmaya, hızlanan harcamaları kısmaya veya hızla yükselen enflasyonu frenlemeye yönelik bir para politikası.
Bu politikayı izleyen merkez bankaları, para talebini azaltmaya ve ekonomik genişlemenin hızını sınırlamaya çalışır. Sıkı para politikası, faiz oranlarını artırma ve para arzını kısma gibi araçları içerir.

merkez-bankası-faiz-kararı

Bilanço daralması da merkez bankasının her ay satın aldığı varlık miktarını azalttığı veya aşamalı olarak sonlandırdığı kontrollü ve sistematik bir para politikası aracı.
Daralmada, Hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarını içeren ve niceliksel gevşeme (parasal genişleme) olarak bilinen tahvil alım programları devreden çıkar.

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Merkez Bankası faiz kararı

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