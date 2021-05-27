Parasını katlamak isteyenler bu yatırım araçlarına yöneliyor! En çok para kazandıranlar arasında...

Para kazanmaya başlayan ve borçlarından kurtulan herkes, parasını bankada ya da yastık altında bekletmeyi tercih etmez. Çünkü birikiminizi iyi bir şekilde değerlendirebilirseniz, paranızı katlayabilirsiniz. Eskiden olduğu gibi sadece altın alıp bir kenara atmak değil, çeşitli finansal yatırım araçlarını seçmek daha akıllıca hale geldi. Çünkü Türk Lirası cinsinden birikimi enflasyon karşısında korumanın yollarından biri de finansal yatırım araçları. Parayı hangi yatırım araçlarında daha iyi değerlendirebileceğinize yönelik ipuçları var. Sizin için çeşitli yatırım yöntemlerini inceledik.
Türkiye'de eskiden beri en çok yatırım yapılan araçların başında altın geliyor. Çünkü altın ve kıymetli metaller uzun vadede yükselen ve değeri artan önemli yatırım araçları olarak görülüyor. Bu yüzden, altına al-sat yapmak ya da yatırım yapmak uzun vadede büyük ihtimalle kazanç sağlar gibi duruyor. Örneğin, altının 10 yıllık reel getiri oranının yüzde 129,9 olduğu söyleniyor. Ancak kısa vadede dalgalanmalar olabilir, hazırlıklı olun.
Altının hemen ardından en çok tercih edilen yatırım aracı ise döviz olarak göze çarpıyor. Yurttaşlar, genellikle döviz hesabı açarak dolar ve euro almayı tercih ediyor. Özellikle borç alıp verirken dolar üzerinden harcama yapmak isteniyor. Kurun sürekli yükselişine bakarak bunun mantıklı bir karar olduğu söylenebilir. Dolardaki 10 yıllık reel getiri oranı ise yüzde 68.9 olarak hesaplanıyor. Euro için ise 10 yıllık reel getiri yüzde 53.9. Ancak bu yatırımların da kısa vadede dalgalanmalar yaşayacağını aklınızdan çıkarmayın.
Mevduat yatırımı TL'ye yatırım yapmak demektir. Mevduat yatırımının avantajı, paranızın tam miktarını bilmenizdir. Kazancınızın altına düşme durumunuz yoktur, böylece daha az risk alırsınız ancak kazanç da aynı oranda az olabilir. Kazancınız, bankanın verdiği vadeli mevduat faiz oranı ve para miktarına göre çeşitlenir. Altın ve dövize göre oldukça risksiz bir alternatif olan mevduat yatırımı, enflasyon nedeniyle kayıp yaşamanıza yol açabilir.
Borsa ve hisse senedi riskin en çok olduğu yatırım araçlarıdır. Bu yatırım için mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Bu durumda büyük kazançlar da sağlayabilirsiniz.
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