Parasını katlamak isteyenler bu yatırım araçlarına yöneliyor! En çok para kazandıranlar arasında...

Para kazanmaya başlayan ve borçlarından kurtulan herkes, parasını bankada ya da yastık altında bekletmeyi tercih etmez. Çünkü birikiminizi iyi bir şekilde değerlendirebilirseniz, paranızı katlayabilirsiniz. Eskiden olduğu gibi sadece altın alıp bir kenara atmak değil, çeşitli finansal yatırım araçlarını seçmek daha akıllıca hale geldi. Çünkü Türk Lirası cinsinden birikimi enflasyon karşısında korumanın yollarından biri de finansal yatırım araçları. Parayı hangi yatırım araçlarında daha iyi değerlendirebileceğinize yönelik ipuçları var. Sizin için çeşitli yatırım yöntemlerini inceledik.

ALTIN

Türkiye'de eskiden beri en çok yatırım yapılan araçların başında altın geliyor. Çünkü altın ve kıymetli metaller uzun vadede yükselen ve değeri artan önemli yatırım araçları olarak görülüyor. Bu yüzden, altına al-sat yapmak ya da yatırım yapmak uzun vadede büyük ihtimalle kazanç sağlar gibi duruyor. Örneğin, altının 10 yıllık reel getiri oranının yüzde 129,9 olduğu söyleniyor. Ancak kısa vadede dalgalanmalar olabilir, hazırlıklı olun.