Yatırımcıya senaryoyu verdi '90 gün' uyarısı 'Parayı bekletme dönemi bitecek'

Konut kredisi faiz oranları ne zaman düşecek? Şimdi ev almak mantıklı mı? Hem ev sahibi olmak isteyen hem de yatırımını konutta yapmak isteyen pek çok vatandaş konut piyasasının nabzını yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle konut piyasasına dair önümüzdeki dönemin beklentileri gelirken bir yandan da yatırımcılar için farklı senaryolar verilip çarpıcı uyarılar yapıldı. İşte uzman ismin değerlendirmeleri...

"2026'DA BİRAZ DAHA İYİMSER OLABİLİRİZ KONUT SATIŞLARININ ARTACAĞINA DAİR"

TGRT Haber yayınında konuşan sektör uzmanlarından Hakan Gümüş şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkulü sadece konut diye algılamamak lazım. Önce konutla başlayalım. Tabii ki konut piyasası 2024-2025 tamamıyla faiz sarmalındaki meseleler üzerinden değerlendirildi, öyle geçti. Çünkü yüksek faizin olduğu ortamda nakit parası olan hiç kimse gidip risk alarak gayrimenkul satın almadı, almamayı tercih etti aslında. Bu da gayrimenkul satışlarını oldukça zorladı son 2-3 senelik periyotta. Yavaş yavaş bu faizin düştüğünü ve düşeceğini, düşmesiyle ilgili öngörüler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2026'da biraz daha iyimser olabiliriz konut satışlarının artacağına dair.

Ama tabii ki burada çok önemli bir nokta var. Burayı vurgulamak istiyorum. Banka kredileriyle satın alınan yani ipotekli konutlar adet olarak baktığımızda 2025'te 21.000 adet satılmış ve toplam satışın sadece %15'ini oluşturuyor. Çok küçük bir oran. Şöyle karşılaştırma yapalım. 2013'te bu satılan konut adedi 480.000. Yani neredeyse 13 kat daha fazla kredili konut satılmış. O zaman da %40'larını, 45'lerini temsil ediyor toplam satışın. Yani sağlıklı işleyen bir konut piyasası aslında ona işaret ediyor.

Bugün %2,5, 3, 4 filan bunlarla insanlar kredi kullanmıyorlar. 2010'ların başında 0.65'le insanlar kredi kullandılar, ben dahil, konut satın alabildiler. Şimdi artık özellikle İstanbul'un ikincil lokasyonuna merkez de demiyorum bir orta düzey yönetici, bir beyaz yakalı daire alamıyor. Bir 2+1 satın alamıyor. Çünkü konut kredisiyle borca giremiyor. Yani nakit parası varsa satın alabiliyor yoksa alamıyor. Dolayısıyla burası değişmeden ne fiyatların aslında konut fiyatlarının ateşini alabiliriz ne de sağlıklı işleyen bir konut piyasasına sahip olabiliriz.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Rasyonel beklenti yavaş yavaş düşeceği yönünde. Ancak şu örneği de hatırlayalım. Pandemi zamanı bir aç kapa yapıldı hatırlarsanız. Kredi faiz oranı 0.65'e düştü. Mevcut stoklar eritildi, satıldı. Daha sonra kapatıldı. Yani o zamanki şanslılar çok düşük bir faiz oranıyla konut satın alabildiler. Şimdi dolayısıyla devlet isterse buralarda çözümler üretebilir ve umarım hani bunun sadece yavaşça inmesini beklemeden faiz oranlarıyla ilgili bir düzenleme inşallah yapılır.

KİRA FİYATLARINDA DURUM

Az önce hani bir örnek verdik ya. O orta düzey yönetici alabildiği konutu henüz alamıyor ya. Bunu alamadığı için kiraya yükleniyor. Şimdi oturmak istediği bir yerde yüksek kira ödemeye razı. Şimdi o zaman ne oluyor? O bölgenin kira rakamları artmış oluyor. Dolayısıyla satıştaki problem kirayı olumsuz anlamda etkiliyor ve yüksek rakamlara doğru götürüyor. O yüzden gayrimenkulle ilgili bulunabilecek çözümlerin tamamı aslında bütüncül bakış açısıyla mümkün. Yani bir şeyi düzelterek, bir şeye müdahale ederek konuyu düzeltemiyorsunuz aslında.

"BİRKAÇ SENARYO OLUYOR YATIRIMCININ ÖNÜNDE"

Aslında burada kenarda parayı bekletme dönemi artık biraz bitecek. Faizlerin düşmesiyle birlikte. O zaman birkaç senaryo oluyor şimdi bu yatırımcının önünde. Parası oturmak istediği eve yetmiyor. O zaman yatırımlık bir daire alıp başka bir yerde kirada oturup o daireyi kiraya verme bir model. Benim hep dostlarıma da önerdiğim model. Çünkü oturmak istediğiniz bölgeye bugün itibariyle paranız yetmiyor olabilir, bu birinci model. İkinci model, eğer bunu da almaya paranız yoksa arazi satın almak bir opsiyon yani. Çünkü son 3 yılda Türkiye'deki arazi fiyatları totalde genel itibariyle söylüyorum, yani bunun içinde hem çürük elmalar hem sağlam elmalar var bu kasada, 7 kat artmış arazi fiyatları. Araziden arsaya dönen yani imarlı hale gelen arsalarda 15 kat artmış. Değer itibariyle söylüyorum. Bu da başka bir seçenek. Bunun yanında ben birikmiş rakamım çok küçük, ben bununla araba satın alayım istediğim zaman satabilirim diye bakan yatırımcılar da var. Ama bu tabii ki daha fazla sizin cebinizden alan bir yatırım bu. Dolayısıyla rasyonel yöntemleri bulmak lazım.

"90 GÜN İÇİNDE SATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORSAM O EVİ ALMALIYIM"

Burada şunu vurgulamak istiyorum. Satın aldığımız ev 90 gün içinde satabileceğimi düşünüyorsam eğer o evi almalıyım. Yani yatırımlık aldığınız evler de kentin hiç alakasız bölgelerinde kiracısı bile olmayan bölgelerde almanın da bir mantığı yok"