Konut kredisi faizinde en düşük oran: Ev alacaklara 'bulunabiliyor' uyarısı

Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Merkez Bankası'nın faiz indirimi ilk etkisini mevduatta gösterdi. Vadeli mevduat faizlerinde hızlı düşüş yaşandı. Ancak kredi faizlerinde aynı tabloyu görmek mümkün olmadı. Peki, kredi faizleri neden düşmüyor? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan "Merkez Bankası enflasyondaki düşüşle birlikte politika faizini %39.5'ten %38'e çekti" derken bu indirimin ilk yansıması vadeli mevduat tarafında görüldü. Ancak kredi faizlerinde aynı etkiyi görmek mümkün olmadı.

"MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 39,5'LER CİVARINDA"

Turan "Faiz indiriminden önce 32 gün vadede %41,5-42 civarındaydı. Şu anda %39.5'e gerilemiş durumda" ifadelerini kullanırken mevduat faizleri düştü ama hala cazibesini koruyor. Turan "Bankalar tuttuğu mevduatın en az %60 - 65'ini TL olarak tutmak zorunda. Dolayısıyla bunu da nasıl yapıyor? Tabii ki faizleri cazip kılarak. Bankaların sunduğu 32 gün vadeli mevduat faizi ise %39.5'ler civarında" şeklinde konuştu.

Kredi faizlerinde ise tablo farklı. Bankaların tüketiciye aylık olarak kullandırdığı kredi %2 ile sınırlı. Talep çok, sınır da olduğu için bankaların kredi musluğunu açamadığı belirtildi. Bu nedenle ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenlerin uzun vadeli kredilere yönelmesinin daha avantajlı olabileceği belirtildi. Çünkü uzun vadeli kredilerde faiz oranlarının daha düşük olduğu vurgulandı.

Turan, "Bugün 125 bin TL bir kredi çekmek istediğinizi varsayalım. 36 ay vadeli çekerseniz bu krediyi %2.79 faizle çekebiliyorsunuz. Eğer bunu 12 ay vadeyle çekerseniz bu sefer faiz %3.69'a çıkıyor" dedi.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ MÜ?

Konut kredisi faizlerinde ise daha fazla gerileme yaşandığı aktarıldı. Turan "Faiz indiriminden önce %2.69 seviyesindeydi 120 ay vadeli konut kredisinin faizi. Şu anda %2.49 faizle piyasada konut kredisi bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.