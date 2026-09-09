FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Parayla bile gönderemiyorlar: Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 lira!

İsveç'te son dönemde artan göç ve sığınmacı problemi artık mevcut hükümeti köşeye sıkıştırmış durumda. Ülkede yaşanan göçmen krizi nedeniyle hükümet, ülkeyi gönüllü terk etmeyi kabul eden AB vatandaşı olmayan kişilere yaklaşık 350 bin İsveç kronu para vermeye başladı.

Parayla bile gönderemiyorlar: Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 lira!
Doğukan Akbayır

Avrupa'da birçok ülkede son yıllarda baş gösteren göç ve sığınmacı problemi artık siyaset yapıcıların da seçim süreçlerini doğrudan etkiliyor. İsveç, göç ve sığınmacı politikalarında kapsamlı bir değişim sürecine girerek göçü ve suç oranlarını azaltma hedefi doğrultusunda radikal bir adım attı.

Parayla bile gönderemiyorlar: Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 lira! 1

ÜLKEYİ TERK EDENE 1 MİLYON 750 BİN LİRA!

Hükümet, ülkeyi gönüllü olarak terk etmeyi kabul eden Avrupa Birliği dışı ülke vatandaşlarına 350 bin İsveç kronuna (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) kadar ödeme yapılmasını öngören bir program başlattı.

Ancak toplam bütçesi 1,3 milyar İsveç kronunu bulan ve 2026 başında yürürlüğe giren bu yüksek bütçeli projeye şu ana kadar yalnızca 171 kişi başvurdu.

Parayla bile gönderemiyorlar: Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 lira! 2

İLGİ YOK DENECEK KADAR AZ

Başbakan Ulf Kristersson, gönüllü geri dönüşlerin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtirken ve duyurular resmi sitelerden farklı dillerde yapılırken, programa gösterilen ilgi oldukça sınırlı kaldı.

Göç uzmanları da bu tür finansal teşviklerin gönüllü geri dönüşleri önemli ölçüde artırdığına dair güçlü kanıtlar bulunmadığına dikkat çekiyor. Hükümete dışarıdan destek veren sağ popülist İsveç Demokratları Partisi ise geri dönüşlerin yaygınlaştırılması gerektiğini savunarak geçtiğimiz aylarda otobüslere astığı ilanlarla özellikle Somalili göçmenlere geri dönüş çağrısında bulundu.

Parayla bile gönderemiyorlar: Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 lira! 3

ALMAN AŞIRI SAĞINDAN DESTEK

İsveç’in bu sert tutumu uluslararası alanda da yankı bulurken, Almanya’daki aşırı sağcı AfD yetkilileri uygulamayı olumlu karşıladıklarını açıkladı.

BAŞKA UYGULAMALAR DA HAYATA GEÇİRİLDİ

Ülkedeki sıkılaşma adımları yalnızca maddi teşviklerle sınırlı kalmıyor. İsveç hükümeti daimi ikamet izinlerini kaldırarak izinlerin üç yılda bir yenilenmesi şartını getirdi. Bunun yanında vatandaşlık başvuruları için zorunlu dil ve genel kültür sınavı uygulaması başlatıldı.

Göçmenlerin İsveç tarihi, kraliyet ailesi ve geleneksel bayramlar gibi konularda sınandığı bu yeni sistemde Göç Bakanı Johan Forssell, vatandaşlığın sadece hak getirmediğini, beraberinde sorumluluklar da yüklediğini ifade etti.

Muhalefet ve insan hakları kuruluşları ise bu sert düzenlemelerin toplumdaki ayrışmayı derinleştirebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

GÖÇ SİYASETİN ODAK NOKTASI OLDU

Yaklaşık 10,6 milyon nüfusa sahip olan ve 2 milyona yakın yabancı doğumlu kişinin yaşadığı İsveç’te, 13 Eylül’de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde göç konusu siyasetin odak noktası haline geldi.

Hükümet ile merkez sol muhalefet arasındaki yarış başa baş sürerken, teşvikin muhatabı olan göçmenler ise teklife sıcak bakmıyor. Yıllar önce Sudan’daki baskılardan kaçarak Stockholm’e yerleşen sanatçı Elena Ibrahim gibi birçok göçmen burada özgür bir hayat kurduklarını belirterek geri dönmeyi reddederken, Stockholm Camisi İmamı Mahmoud Khalfi uygulanan bu politikaların özellikle Müslüman nüfus arasında derin bir endişeye yol açtığını dile getiriyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya...Fabrikaya dönüştüler: 71 milyon ciro! Sabun, çamaşır suyu, kolonya...
Keban HES 52 yılda yaklaşık 294 milyar kilovatsaat enerji ürettiKeban HES 52 yılda yaklaşık 294 milyar kilovatsaat enerji üretti

Anahtar Kelimeler:
İsveç göçmen sığınmacı göç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Emeklilikte dengeler değişiyor! İsa Karakaş maaşı yükseltecek detayı açıkladı

Emeklilikte dengeler değişiyor! İsa Karakaş maaşı yükseltecek detayı açıkladı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.