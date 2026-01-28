FİNANS

Parayla İlişkin Nasıl?

Ay sonunu getirmek senin için bir mucize mi yoksa çocuk oyuncağı mı? Para elinde duruyor mu yoksa kanatlanıp uçuyor mu? Harcama alışkanlıklarına bakalım ve parayla olan ilişkini şıp diye söyleyelim!

Parayla aranda nasıl bir ilişki var? Bir de bizden duy!

1/8

Klasik sorudan başlayalım: Maaşından memnun musun?

Pek memnun olduğum söylenemez ya.
Aslında memnunum ama daha iyi olabilir.
Tam istediğim miktarda maaş alıyorum.
Memnunum ama zam istiyorum...
2/8

Maaşın ayın hangi gününde yatıyor?

Ay başı yatıyor.
Her ayın 15'inde.
Ayın 10'unda.
Ay sonuna doğru.
3/8

Daha önce hiç küçük bir harcama için bile olsa kredi çektin mi?

EVET
HAYIR
4/8

Favori mağazanda %50'ye varan indirim gördün...

Hemen mağazaya koşarım!
Gidip bakınırım ya. Bir şeyler alırım.
Kesin giderim, bakınırım ve bir şey beğenmeden çıkarım.
Faturalarımı ödeyeyim de... Alışveriş sonraya kalabilir.
5/8

Ayın son günleri geldi çattı... Banka hesabına şöyle bir uzaktan baktığında gördüğün manzara ne olur?

Hesabım sinek avlıyor.
Ucu ucuna denk getirmişimdir. Buna da şükür.
Her şey planladığım gibi kuruşu kuruşuna.
Halen bir miktar para olur.
6/8

En yakın arkadaşın senden borç para istediğinde olaylar nasıl gelişir? Merak ettik!

Lafı bile olmaz. Hemen IBAN atsın yollarım.
Bende de durumlar kötü... Olsa dükkan onun!
Borcu ne zaman ödeyeceğini netleştirmem lazım önce.
İş başka, arkadaşlık başka. dosta borç verilmez.
7/8

Para kazanmak için yaşayanlar ve yaşamak için para kazananlar... Sen hangisisin?

Para kazanmak için yaşayan biriyim.
Elbette yaşamak için para kazanan tarafım.
İkisi de desem?
8/8

Son sorudayız! Daha önce eline yatırım yapmalık para geçti mi?

Nerde o günler!
Geçti ama yedim hepsini.
Yatırım yaptığımı nereden biliyorsunuz?
Bir kısmını yatırıma harcadım, kalanını keyfime!
