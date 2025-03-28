Paris'in kalbinde 'İstanbul' rüzgarı! Champs-Élysées’de bir ilk...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Hizmet Binası’nın dış cephesi, 300 metrekarelik alanı kaplayan İstanbul temalı afişle kaplandı. Proje, Paris Belediyesinin sıkı reklam yasaklarına rağmen alınan özel izinle gerçekleştirildi.

DÜNYACA ÜNLÜ CADDEYE İSTANBUL DOKUNUŞU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Paris caddelerindeki tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Paris’in kalbinde İstanbul var!

Dünyaca ünlü Champs-Élysées’de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 m²’lik İstanbul görseliyle kaplandı.

Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine taşıdık.

Haziran’a kadar Paris’teyiz!"

PARİS BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL İZİN ALINMIŞ

İstanbul görselinin binaya uygulanması için ilk olarak apartman yönetimiyle anlaşma sağlandığı, ardından da Champs-Élysées Belediye Başkanı Jeanne d’Hauteserre ve Paris Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde 12 Mart’ta resmi izin alındığı öğrenildi.

27 MART'TA TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da onayı ile uygulama, 27 Mart'ta tamamlandı. Baskı ve montaj süreci, reklam firması JC Decaux tarafından yürütüldü.

PARİS’TE BİR İLK: TÜRKİYE’Yİ TANITAN DEV AFİŞ

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, günde yaklaşık 300 bin kişinin geçtiği Champs-Élysées Caddesi’nde Türk kültürünü yansıtan uygulama dikkatleri üzerine çekti.

Söz konusu uygulama ile hem Türkiye hem de Paris açısından bir ilke imza atıldığı belirtildi.

HAZİRAN’A KADAR SERGİLENECEK

Paris’in kültürel dokusu içerisinde İstanbul’un siluetini taşıyan görselin ayda 6 ila 14 milyon kişi tarafından görülebilmesi bekleniyor.

İstanbul görseli, haziran ayına kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Binası’nda sergilenmeye devam edecek.