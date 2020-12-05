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Partilerüstü Corona Paketinin Tartışmalı Konuları

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2020 03:53 | Son Güncelleme

Görüşmelerinde ilerleme kaydedilen yeni Corona virüsü yardım tasarısının tartışmalı konuları arasında eyaletlere ve yerel yönetimlere yardım, işyerlerinin hukuki davalardan korunması, üniversitelerin salgın sırasında açılması ve yardım çekleri gönderilmesi gibi konular yer alıyor

Partilerüstü Corona Paketinin Tartışmalı Konuları

ABD’de Corona virüsünün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için gerekli görülen yardım peketi için aylardır süren görüşmelerden sonuç alınamamıştı, ancak son olarak partilerüstü destek gören 908 milyar dolarlık paketle ilgili görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve tasarının Pazartesi günü hazır olmasının beklendiği belirtildi. Yeni Corona virüsü yardım paketi tasarısının tartışmalı konuları arasında eyaletlere ve yerel yönetimlere yardım, işyerlerinin hukuki davalardan korunması, üniversitelerin salgın sırasında açılması ve Amerikalılar’a Corona yardım çekleri gönderilmesi gibi konular yer alıyor.

İşsizlik yardımları

ABD’de Mart sonunda kabul edilen Corona virüsü yardım paketi kapsamında, salgının ilk günlerinde işyerlerinin kapanması karşısında Amerikalılar’a haftada 600 dolarlık ek işsizlik yardımı çekleri gönderilmişti. Bu çeklerin süresi Temmuz ayında dolmuştu. Cumhuriyetçiler bunların yenilenmesine karşı çıkıyor. Tasarıda yer alan acil durum pandemi işsizlik ödemeleri de 31 Aralık’ta sona erecek. Yeni tasarıda acil durum yardımının uzatılmasına kesin gözüyle bakılırken işsizlik çeklerinin miktarının yarıya indirilerek devam ettirilmesi ise tartışılıyor.

İşyerlerine destek

Tasarıda yine ilk pakette yer alan Maaş Koruma Programı’nın devam ettirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece salgın nedeniyle zor durumda kalan işletmelere ikinci tur yardım yapılması planlanıyor. Programın uzatılması partilerüstü düzeyde destek görürken özellikle Cumhuriyetçiler tarafından destekleniyor. İlk pakette yer alan programdan kalan kaynağın, işyerlerine desteğin yaklaşık 300 milyar dolarlık maliyetinin neredeyse yarısını kapsaması bekleniyor.

Doğrudan ödemeler

Başkan Donald Trump uzun süredir Amerikalılar’ın çoğuna yapılan 1.200 dolarlık doğrudan ödemenin tekrarlanmasını destekliyordu. Gelir düzeyine göre yapılan bu doğrudan ödemeden üst dilimdeki vergi mükellefleri faydalanamıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar fikre destek verirken fikir Senato’daki Cumhuriyetçiler arasında desteklenmiyor. Bu ödemeler Senato’daki Cumhuriyetçiler’in hazırladığı düşük kapsamlı tasarının da dışında bırakılmıştı. Görüşmeleri devam eden partilerüstü tasarı da doğrudan ödemeleri maliyetinin fazla olacağı nedeniyle kapsamıyor. Ancak Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez ve Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley gibi çeşitli isimler doğrudan ödemelerin de pakete eklenmesi için baskı yapıyor.

Eyaletler ve yerel yönetimler

Eyaletlere ve yerel yönetimlere bahar aylarında yapılan 150 milyar dolarlık yardımın ardından bir kez daha yardım yapılması Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve diğer Demokratlar tarafından bir öncelik olarak görülüyor, ancak birçok Cumhuriyetçi bu maddenin tasarıda yer almasına karşı çıkıyor. Cumhuriyetçiler bu yardımın California ve New York gibi Demokratlar tarafından kötü yönetildiğini iddia ettikleri eyaletleri kurtarma amacını taşıdığını öne sürüyor. Ilımlı Kongre üyeleri tarafından desteklenen bir plan, eyaletlere ve yerel yönetimlere 160 milyar dolarlık yardımı içeriyor.

İşyerlerini davalardan koruma

Salgın sırasında yeniden açılan işyerleri, vakaların patlak vermesi durumunda açılabilecek davalardan kendilerini koruyabilmek için bir mekanizma talep ediyor. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell bunun önde gelen savunucularından. McConnell, işyerleri, üniversiteler ve diğer kuruluşları davalara karşı koruyacak geniş önlemleri kaleme aldı.

Bunlar dışında Posta Hizmetleri’ne 10 milyar dolar ayrılması, Demokratlar tarafından desteklenen 20 milyar dolarlık ek gıda yardımı ve Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen tarım ödeneği, yeniden açılacak okullara 100 milyar dolardan fazla bütçe ayrılması, çocuk bakımı gibi maddeler de tartışılan konular arasında.

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