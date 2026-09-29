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Pasaport harcı 2026 ne kadar? Öğrenci, memur ve çalışanlar için ücretler

Pasaport almak isteyen vatandaşların ödeyeceği tutar pasaportun türüne ve kişinin yararlandığı muafiyete göre değişiyor. Öğrenciler belirli şartlarla harçsız bordo pasaport alabilirken, hususi ve hizmet damgalı pasaportlarda da harç alınmıyor.

Pasaport harcı 2026 ne kadar? Öğrenci, memur ve çalışanlar için ücretler
Aleyna Türkmen

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların pasaport başvurularında ödeyeceği ücret, pasaportun türü ve süresine göre değişiyor. Gelir İdaresi Başkanlığının 2026 yılı tarifesine göre umuma mahsus pasaportlarda 6 aya kadar süre için 2.806,50 TL, 1 yıl için 4.103,50 TL, 2 yıl için 6.698,50 TL, 3 yıl için 9.516 TL ve 3 yıldan uzun süreler için 13.410,40 TL harç uygulanıyor.

Pasaport harcının yanı sıra başvuru sırasında defter bedeli de ödeniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün güncel bilgilendirmesine göre 2026 yılı pasaport defter bedeli 1.351 TL olarak uygulanıyor.

Pasaport harcı 2026 ne kadar? Öğrenci, memur ve çalışanlar için ücretler 1

ÖĞRENCİLER PASAPORT HARCI ÖDÜYOR MU?

Öğrenciler belirli şartları karşılamaları halinde harçsız umuma mahsus pasaport alabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göre yurt içinde öğrenimine devam eden öğrenciler, 25 yaşını tamamlayana kadar bu haktan yararlanabiliyor. Öğrencilik durumu sistem üzerinden doğrulanabiliyorsa başvuru sırasında ayrıca öğrenci belgesi istenmiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ise yaş sınırı bulunmuyor. 25 yaşından büyük öğrencilerin harçsız pasaport başvurusunda, yurt dışındaki öğrencilik durumunu gösteren ve gerekli onayları taşıyan belgeleri sunması gerekiyor.

Öğrenciler açısından önemli ayrıntı ise harç muafiyetinin defter bedelini ortadan kaldırmaması. Yani şartları sağlayan öğrenciler pasaport harcı ödemezken defter bedelini ödemeye devam ediyor. NVI'nin başvuru bilgilerinde de öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında pasaport defter bedelinin ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

Pasaport harcı 2026 ne kadar? Öğrenci, memur ve çalışanlar için ücretler 2

KAMU PERSONELİ PASAPORT HARCI ÖDÜYOR MU?

Kamu personeli olmak tek başına herkese harçsız pasaport hakkı sağlamıyor. Kamu görevlileri, mevzuatta belirtilen şartları taşıdıkları takdirde hususi damgalı (yeşil) pasaport veya görevlerinin niteliğine göre hizmet damgalı (gri) pasaport alabiliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hususi ve hizmet damgalı pasaportların harçtan muaf olduğunu belirtiyor. Ancak bu pasaportlarda da defter bedelinin ödenmesi gerekiyor.

Dolayısıyla kamu çalışanları için “pasaport harcı ödenmiyor” şeklinde genel bir ifade kullanmak yerine, kişinin pasaport alma hakkının ve pasaport türünün dikkate alınması gerekiyor. NVI'nin başvuru bilgilerinde hususi damgalı pasaport için çalışan kamu görevlilerine yönelik özel başvuru belgeleri de yer alıyor.

Pasaport harcı 2026 ne kadar? Öğrenci, memur ve çalışanlar için ücretler 3

ÇALIŞANLAR İÇİN PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Özel sektörde çalışan vatandaşlar açısından yalnızca bir işte çalışıyor olmak, bordo pasaport harcından muafiyet sağlamıyor. Umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunan çalışanlar, pasaport süresine göre belirlenen harcı ve defter bedelini ödüyor.

2026 yılında bordo pasaport için uygulanacak harç tutarı 6 aya kadar sürelerde 2.806,50 TL, 1 yıllık pasaportlarda 4.103,50 TL, 2 yıllık pasaportlarda 6.698,50 TL, 3 yıllık pasaportlarda 9.516 TL ve 3 yıldan uzun süreli pasaportlarda 13.410,40 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ancak çalışan kişinin görevinden veya başka bir hak sahipliğinden dolayı hususi ya da hizmet damgalı pasaport alma hakkı bulunuyorsa, bu pasaport türleri için harç alınmıyor.

Pasaport harcı 2026 ne kadar? Öğrenci, memur ve çalışanlar için ücretler 4

KİMLER HARÇSIZ PASAPORT ALABİLİYOR?

Harçsız umuma mahsus pasaport hakkı yalnızca öğrencilerle sınırlı değil. NVI'nin güncel bilgilerinde 25 yaşını doldurmamış öğrencilerin yanı sıra yabancı ülkelerde öğrenim için gidecekler, havayolu şirketlerinin uçuş ekibi personeli, belirli şartlarla yüksek lisans ve doktora eğitimi için yurt dışına gidenler ile rektörlük, dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğünün izniyle belirli amaçlarla yurt dışına çıkan kişiler de harçsız umuma mahsus pasaport alabilecek gruplar arasında sayılıyor.

Bunun yanında hususi damgalı (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaportlar da harçtan muaf tutuluyor. Ancak harçtan muaf olmak, pasaport için hiçbir ödeme yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu kişilerden de 2026 yılı için belirlenen 1.351 TL defter bedeli alınıyor.

2026 yılı itibarıyla pasaport ücretlerinde belirleyici olan nokta, yalnızca kişinin öğrenci, memur veya çalışan olması değil; hangi pasaport türüne ve hangi yasal muafiyet kapsamında sahip olduğudur.

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pasaport
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