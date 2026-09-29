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Fon soruşturmasında flaş gelişme: Feridun Geçgel ve ailesine yurt dışı yasağı

Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Fon soruşturmasında flaş gelişme: Feridun Geçgel ve ailesine yurt dışı yasağı
Cansu Çamcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, malvarlıklarına tedbir uygulanan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve kardeşi Enver Geçgel hakkında yeni bir karar alındı.

Şirketin piyasa değerinin son dönemde 5,3 milyar dolara kadar yükseldiği belirtilen Feridun Geçgel ile kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

5,2 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle son dönemde servetini hızla artıran iş insanlarından biri. Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi. Nisan sonunda 3,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi oldu ve Mayos başında serveti 4,1 milyar dolara ulaştı. Serveti şu an ise 5,3 milyar dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
astor enerji fon soruşturması
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