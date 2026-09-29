Tüketici Konseyinin 30'uncu toplantısı Ankara'da yapıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantının Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıya, tüketici örgütleri, kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bilgisi verildi.

Toplantıda tüketicilerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği belirtilen paylaşımda, "Sosyal medya platformlarında yapılan alışverişlerde tüketicinin korunması, e-ticarette ürün güvenliği risklerinin azaltılması ve ortak stratejilerin geliştirilmesi konuları ele alındı." ifadesi kullanıldı.

TOPLANTI SONUNDA TAVSİYE KARARLARI OLUŞTURULDU

Paylaşımda, toplantı sonucuna ilişkin şunlar kaydedildi: "Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, dolandırıcılık ve yanıltıcı uygulamalarla mücadele, güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve kurumlar ile platformlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik tavsiye kararları oluşturuldu. Bakanlık olarak bilinçli tüketici ve güvenilir ticaret hedefimiz doğrultusunda tüketicilerimizin haklarını korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır