PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: Zam sonrası 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL? Harç ücretleri Resmi Gazete'de

Pasaport ücretleri ile ilgili araştırmalar, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 13 Temmuz 2023 Perşembe günü hız kazandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 6 aylık pasaport ücreti bin 43 lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda belirlenen yeni tarifeler internette araştırılıyor. İşte 2023 pasaport ücretleri...

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Pasaport ücretleri için yeni tarifeler belirlendi.

Buna göre, 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

BAŞVURUNUN ARDINDAN PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.





