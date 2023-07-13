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PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: Zam sonrası 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL? Harç ücretleri Resmi Gazete'de

13.07.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasaport ücretleri zam haberleri sonrası merak konusu oldu. Harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, zam sonrası 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz zammı sonrası 2023 pasaport ücretleri...

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: Zam sonrası 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL? Harç ücretleri Resmi Gazete'de

Pasaport ücretleri ile ilgili araştırmalar, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 13 Temmuz 2023 Perşembe günü hız kazandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 6 aylık pasaport ücreti bin 43 lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda belirlenen yeni tarifeler internette araştırılıyor. İşte 2023 pasaport ücretleri...

umumi bordo pasaport

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Pasaport ücretleri için yeni tarifeler belirlendi.

25 yaşından küçük öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak

Buna göre, 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

Pasaportta yeni dönem

BAŞVURUNUN ARDINDAN PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

Pasaportta yeni dönem

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