Pasif İstihdam Politikaları Nedir? Pasif İş gücü Piyasa Politikaları Nelerdir?

Gelişmiş ülkelerde uygulanan pasif istihdam politikaları, çalışma yaşamını ilgilendiren kanunlar ile oluşturulan politikalardır. Pasif istihdam politikaları, istihdam oranının artması ve yeni iş alanlarının oluşturulması konularında katkı sağlamaz. Ancak işsiz kalan bireylerin, işsizliğin olumsuz etkilerinden sıyrılarak süreci tamamlamalarını hedefler.
Pasif iş gücü piyasa politikalarının temel amacı; işsizleri maddi açıdan desteklemektir. Amaç doğrultusunda, işsiz bireylere işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı yapılarak ihtiyaçlarını karşılanmaları hedeflenir. Devlet, pasif istihdam politikalarını uygulayabilmek için kaynak arayışındadır. Bu noktada işverenler büyük oranda maliyet yükü alır.
Pasif istihdam politikalarının temel amacı, işsizleri ekonomik anlamda destekleyerek işsizlik sebebi ile ortaya çıkabilecek bireysel ve toplumsal zararı azaltmaktır. Pasif istihdam politikaları sayesinde işsiz olan kişilere belirli bir ekonomik güvence sağlanır. Verilen ekonomoik güvencenin işsizliğin neden olacağı sorunlara çözümler oluşturulması amaçlanır. Pasif istihdam politikaları her ülkede farklılık gösterebilir.
Pasif iş gücü piyasa politikaları, 'işsizlik sigortası' ve 'işsizlik yardımı' olmak üzere iki araç kullanılarak uygulanır. 'Kıdem tazminatı' ve 'ihbar tazminatı' gibi uygulamalar da pasif emek piyasası politikaları içinde değerlendirilir. İşte ülkemizde uygulanan pasif istihdam politikaları:
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