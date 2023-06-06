FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pasifik Eurasia halka arz oluyor: Talep toplama bugün ve yarın! Elde edilecek gelirin yüzde 40'ı...

Pasifik Eurasia halka arz oluyor: Talep toplama bugün ve yarın! Elde edilecek gelirin yüzde 40'ı...

06.06.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya’dan Avrupa’ya Demir İpekyolu hayalinin gerçek­leşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaş­malara ve taşımalara imza atan, 2022 yılında havayolu ve deniz yolu taşımacılığına da girerek tüm taşıma modları ile lojistiğe yön veren Pasifik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsi­yum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6-7 Haziran tari­hinde talep toplanacak.

Pasifik Eurasia halka arz oluyor: Talep toplama bugün ve yarın! Elde edilecek gelirin yüzde 40'ı...

Lojistik firması Pasifik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6-7 Haziran tarihinde talep toplanacak. Pasifik Eurasia’nın toplam 34 milyon TL nominal değerli hissesi halka açılacak. İzahnameye göre, söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20,24’ü halka açılmış olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40 Demiryolu Tren İşletmeciliği (DTİ) yatırımları, yüzde 30’u terminal yatırımları, yüzde 20’si havayolu ve diğer mod yatırımlarında, kalan yüzde 10’un ise işletme sermayesine destek olarak kullanılacak.

‘SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜYORUZ’

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şirketin kurulduğu 2019 yılından bu yana demiryolu taşımacılığı alanında önemli ve ilkleri içeren adımlar attıklarını, bu sayede Çin’den Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu Projesi’nin canlanmasına ciddi katkı sağladıklarını söyledi. Erdoğan, mevcut müşteri portföyünün diğer taşıma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla da havayolu ve deniz yolu taşımacılığı alanında hizmet vermeye başladıklarını, halka arzla birlikte lojistik sektörünün en güçlü oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflediklerini her şeye rağmen dünyada lojistiğin kesintiye uğramadan devam ettiğini ve sektörün yıldan yıla hızla büyüdüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev hanımlarının emekliliğine prim desteği! Dikkat 20 - 25 yıl şartı yok: 3'te biri devlet tarafından karşılanacakEv hanımlarının emekliliğine prim desteği! Dikkat 20 - 25 yıl şartı yok: 3'te biri devlet tarafından karşılanacak
Sigaraya zam mı geldi? Herkes bunu konuşuyor...Sigaraya zam mı geldi? Herkes bunu konuşuyor...
Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu
Anahtar Kelimeler:
şirket haberleri

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Memur zammı için 3 kademeli artış formülü!

Memur zammı için 3 kademeli artış formülü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.