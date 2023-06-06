Pasifik Eurasia halka arz oluyor: Talep toplama bugün ve yarın! Elde edilecek gelirin yüzde 40'ı...

Lojistik firması Pasifik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6-7 Haziran tarihinde talep toplanacak. Pasifik Eurasia’nın toplam 34 milyon TL nominal değerli hissesi halka açılacak. İzahnameye göre, söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20,24’ü halka açılmış olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40 Demiryolu Tren İşletmeciliği (DTİ) yatırımları, yüzde 30’u terminal yatırımları, yüzde 20’si havayolu ve diğer mod yatırımlarında, kalan yüzde 10’un ise işletme sermayesine destek olarak kullanılacak.

‘SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜYORUZ’

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şirketin kurulduğu 2019 yılından bu yana demiryolu taşımacılığı alanında önemli ve ilkleri içeren adımlar attıklarını, bu sayede Çin’den Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu Projesi’nin canlanmasına ciddi katkı sağladıklarını söyledi. Erdoğan, mevcut müşteri portföyünün diğer taşıma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla da havayolu ve deniz yolu taşımacılığı alanında hizmet vermeye başladıklarını, halka arzla birlikte lojistik sektörünün en güçlü oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflediklerini her şeye rağmen dünyada lojistiğin kesintiye uğramadan devam ettiğini ve sektörün yıldan yıla hızla büyüdüğünü söyledi.

