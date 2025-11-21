Pasifik Holding halka arzında rekor talep: PAHOL hisseleri yatırımcıların gözdesi oldu

Enerji, Gayrimenkul ve Lojistik Devi Pasifik Holding'in Halka Arzı Beklentileri Aştı

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Pasifik Holding'in halka arzı, yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arzı, enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerdeki büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise tahsis edilen tutarın 1,5 katı talep geldi. Bu durum, Pasifik Holding'e duyulan güvenin ve şirketin geleceğine yönelik beklentilerin yüksek olduğunu gösteriyor.

Halka arzda toplam 4 milyar TL nominal değerli hisse senedi, pay başına 1,50 TL'den sabit fiyatla satışa sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yatırımcıların yoğun ilgisi, özellikle son dönemde halka arzlarda görülen genel trendi de destekler nitelikte. Uzmanlar, Pasifik Holding'in halka arzının, şirketin büyüme potansiyelinin yanı sıra, Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Pasifik Holding'in halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yatırımcılar PAHOL hisselerinin Borsa İstanbul'daki performansını yakından takip etmeye başladı. Şirketin enerji projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği alanındaki yatırımları, teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımları ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları, yatırımcıların ilgisini çeken önemli faktörler arasında yer alıyor. Pasifik Holding'in halka arzıyla birlikte, şirketin kurumsal yapısının daha da güçlenmesi ve şeffaflığının artması bekleniyor. Bu durum, şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.

Pasifik Holding'in halka arzındaki rekor talep, şirketin sektördeki güçlü konumunu ve yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini teyit ediyor. PAHOL hisselerinin Borsa İstanbul'daki performansı, hem şirketin hem de Türk sermaye piyasalarının geleceği açısından yakından izlenecek.