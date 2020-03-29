Patatesin fiyatı bir haftada ikiye katlandı! 'Fırsatçı' zammı

Koronavirüs salgını, sofraların, yemeklerin vazgeçilmezi, patatesi de etkiledi. Tezgahta fiyat bir haftada ikiye katlandı. Esnaf da tüketici de şaşırdı.

İzmir'deki pazarlarda patatesin fiyatı deyim yerindeyse uçuşa geçti. Geçtiğimiz hafta kilosu 3 liraya alıcı bulan patatesin kilosu bu hafta 5 liraya çıktı. Pazar esnafına göre fiyat artışının en büyük nedeni koronavirüs salgını nedeniyle, kapanan restoranlar ve iş yerleri.

Tüketiciler de artan fiyatlara karşı tepkili. Durumdan muzdarip olan esnaf, çözüm bekliyor.

