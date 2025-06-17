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Patronu tarafından 817 bin TL dolandırıldı! "Kredi notunu yükseltelim" bahanesiyle aldığı telefonda kendini zengin etti...

Bursa’da internetten iş başvurusu yapan B.Çakır, yeni başladığı iş yerinin sahibi tarafından "kredi notunu yükseltme" bahanesiyle kandırıldı. Telefonunu teslim eden genç kadın, hesabından 817 bin liranın izinsiz şekilde çekildiğini fark etti. Gözaltına alınan şüpheli A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Patronu tarafından 817 bin TL dolandırıldı! "Kredi notunu yükseltelim" bahanesiyle aldığı telefonda kendini zengin etti...
Çiğdem Sevinç

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki B.Çakır, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra işyeri sahibi A.B. (47), Çakır'a "kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi. Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

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KENDİ HESABINA AKTARMIŞ

İş çıkışında evine dönen B.Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti. Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

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TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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