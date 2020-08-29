FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bursa'da çalıştığı işyerinden 5 günlük resmî evlilik iznini almadan evlenen, ardından 5 gün sonra evlilik cüzdanı ile işe gelen genç damat, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin 'mağdur' dediği genç işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, damadın önce izin alıp sonra evlenmesi gerektiğine hükmetti.

Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Sevdiği genç kızla evlenen genç, düğün sonrası gittiği işyerinde hayatının şokunu yaşadı. İş akdinin feshedildiğini öğrendiğini, feshin haksız olduğunu iddia eden genç işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesi talebiyle İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemede savunma yapan davalı patron; davacının izin almadan ve haber vermeden peş peşe 5 iş günü işe gelmediğini, evlilik yapan bir işçiye izin verilip peşinden devamsızlık tutanağı tutulmasının kesinlikle mümkün olmadığını öne sürdü. Öğrendikleri kadarıyla davacının nişanlısından başka bir kişiyle kaçması sebebiyle işe devamsızlık yaptığını, bu nedenle feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, evlilik izni sebebiyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlandığına dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

"Davacı taraf belirtilen günler evlilik nedeniyle işverenin bilgisi dahilinde işyerine gelmediğini, bir nevî izin kullandığını savunmaktadır. Ancak davalı şahitleri, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının işyerine gelerek evlilik cüzdanını gösterip gelmediği sürelerde izinli sayılmayı talep ettiğini beyan etmişlerdir. Davacıya evlilik nedeniyle izin verilip peşinden devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını duyduklarını beyan eden davacı tanıkları ise davacının iş akdi sona erdiğinde işyerinde bulunmadıkları kendi ifadeleri ile sabit olup bu tanıklar davacıdan duyduklarını aktarmaktadır. Bu sebeplerle fesih tarihinde işyerinde bulunan, her biri davacının silsile ile amiri konumundaki davalı tanıklarının beyanlarına üstünlük tanınıp iş akdinin işverence devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Uzmanlardan önemli altın yorumu!Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Albayrak: Ülkemiz için hayırlı olsun
Bakan Albayrak: Ülkemiz için hayırlı olsun
Beklenen indirim geldi
Beklenen indirim geldi
Kahve zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kahve zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ünlü bankadan altın yorumu!
Ünlü bankadan altın yorumu!
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?
Altın fiyatları düşecek mi? Altın yükselir mi? Altın ne olacak? Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 altın fiyatları!
Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Son dakika... Benzine 15 kuruş indirim geldi
Beklenen indirim geldi
Bakan Albayrak: Katılım Finans Sistemi ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin
Bakan Albayrak: Ülkemiz için hayırlı olsun

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.