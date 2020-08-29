Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Sevdiği genç kızla evlenen genç, düğün sonrası gittiği işyerinde hayatının şokunu yaşadı. İş akdinin feshedildiğini öğrendiğini, feshin haksız olduğunu iddia eden genç işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesi talebiyle İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemede savunma yapan davalı patron; davacının izin almadan ve haber vermeden peş peşe 5 iş günü işe gelmediğini, evlilik yapan bir işçiye izin verilip peşinden devamsızlık tutanağı tutulmasının kesinlikle mümkün olmadığını öne sürdü. Öğrendikleri kadarıyla davacının nişanlısından başka bir kişiyle kaçması sebebiyle işe devamsızlık yaptığını, bu nedenle feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, evlilik izni sebebiyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlandığına dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: