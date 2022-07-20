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Pazarcı esnafından vatandaşa çağrı: 300 lira cebinizde kalacak

20.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca'dan alışveriş yapacak vatandaşlara önemli uyarı geldi. Karaca, semt pazarları ile market fiyatları arasında ciddi fark olduğunu belirterek, vatandaşın cebinde pazardan alışveriş yapması halinde 300 lira kalacağını söyledi. Öte yandan Karaca, pazarlarda fiyatların daha da düşeceğini bildirdi.

Pazarcı esnafından vatandaşa çağrı: 300 lira cebinizde kalacak

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, semt pazarları ve marketler arasındaki farktan dolayı vatandaşlara pazarlardan alışveriş yapması konusunda öneri geldi.

Vatandaşlara pazar ve marketleri gezmelerini öneren Karaca, "Aradaki fiyat farkı dağlar kadar. Bugün marketteki salkım domates 22-25 lira, pazarlarda 15-10 lira. Markette tarla domatesi 18-20 liraya satılırken, pazarda 6-7,5 lira, 8 lira. Bakın vatandaşın, 5 kilo domates alınca, sadece domatesten 50 lira karı oluyor. Biberi, patlıcanı, salatalığı, meyvesini de koyunca, vatandaşın cebinde pazardan alışveriş yapması halinde 300 lira kalacak. Ama marketler cadde ve sokak aralarına kadar girdiği için vatandaş işin kolayını tercih etmek için hemen markete gidiyor. Oysa ki markete gitmeden pazar fiyatlarına baksınlar." diye konuştu.

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Karaca, market ve pazar fiyat farkına örnekler verirken şunları ifade etti:

"Pazarda en güzel biber 15 lira, markette 30-35 lira, domatesin arasında 10 lira oynuyor, patlıcan pazarda 5 lira, markette 12-15 lira. Salatalık pazarda 3 kilo 10 lira ama markette 12-13 lira. Patates markette 18-20 liraya kadar satılırken pazarda 10-12 lira. Bunu açık ve net söylüyorum; bütün fiyat araştırmasını yapsınlar, gezsinler. Bakın bugün meyveler hep 10 lira. Şeftali 10-12 lira, erik 10 lira, nektarin 10 lira. Çok kaliteli ürünse 2-3 lira pahalı ama birinci kaliteli şeftali pazarda 10-12 lirayken, markette 25-30 lira. Bugün üzüm markette 20 lira, pazarda 10 lira."

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"PAZARLARI TERCİH EDİN"

Karaca, çalışanlara da mesai sonrasında pazarlara gelmelerini önererek, pazarların akşam geç saatlere kadar açık kaldığına işaret etti. Türkiye'de pazar kültürünün korunması gerektiğini belirten Karaca, küçük pazarcı esnafının, büyük marketlerle rekabet ettiğini söyledi. Karaca, pazar kültürünün yok edilmesi halinde meyve-sebze fiyatlarının çok daha pahalı olacağını savunurken, "Halkımızdan istirham ediyorum, pazarları tercih edin, tazeliği görün, farkı da göreceksiniz. Hem fiyat farkı hem de meyve sebzede kaliteyi görecekler." dedi.

"TÜİK PAZARLARI GEZİYOR"

Ankara'da günde 40-50 pazar kurulurken, İstanbul'un sadece Avrupa yakasında bir günde kurulan pazar sayısının 400'ü bulduğuna dikkati çeken Karaca, pazar kurulan günlerde çevredeki marketlerin fiyatları indirdiğini ancak diğer günler tekrar yükselttiğini dile getirdi.

Karaca, pazar fiyatlarının yaz-kış market fiyatlarının yarısı kadar olduğunu vurgulayarak, "Bunu TÜİK de tespit ediyor. TÜİK geliyor sabah pazarları geziyor, gidip marketi de geziyor. Biz bazen soruyoruz nasıl diye 'yarı yarıya fark var.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

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"SOSYAL MEDYADAN VERİLEN SİPARİŞİN UCUZA GELMESİNİ BEKLEME"

Sosyal medya uygulamalarından verilen gıda siparişlerine de değinen Karaca, "Sosyal medyada sipariş verilen bir ürünün evine ucuz geleceğini bekleme. Yani muzu sen pazardan 15-18 liraya alacağına, sosyal medyada sipariş verirsen evine 25 liraya gelir, bu kolaylıktan kaçınalım." dedi.

Karaca, pazardaki fiyatların daha da düşeceğini belirterek şunları kaydetti:

"10-15 gün sonra tarla mahsulleri Ege, Bursa, Çukurova olsun, Kahramanmaraş olsun her yerde başlayacak. Biraz daha fiyatlarda indirim olacak. Pazarlarda indirim olur, marketlerde olmaz. Net söylüyorum şu fiyatlara bakın, 10 gün sonra gelin, daha ucuz fiyatı görün. Biber 10 liraya kadar düşecek, şu an bizde 12-15 lira, marketlerde 30 lira. Tarla mahsulleri çoğaldığı zaman daha da inecek. Tarla mahsulü gelecek. Şu an sera mahsulleri bitti, tarla mahsullerine geçiş var. Bu geçiş döneminde ürün biraz pahalı olabilir fakat 15 gün sonra hepsi tamamen inecek." (AA)


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Anahtar Kelimeler:
semt pazarı
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