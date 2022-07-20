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Geçen sene 1 liraydı şimdi 7,5! Patatese yeni zam yolda: Tarla fiyatı üreticiyi sevindirdi ama…

20.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl tarlada 1, tezgahta 2,5 lira olan patates fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Hasat zamanı geldi ancak üretimde ciddi azalma söz konusu. Tarlada bu yıl kilosu 7,5 lira olan patates üreticiyi memnun etti ancak bunun tezgahlara zam olarak yansıyacağı ifade edildi. Sektör temsilcileri, “Tüketicinin 12-13 liradan aşağıya bunu yiyemeyeceğini anlıyoruz" dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de üretim maliyetlerine dikkat çekerek zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı...

Geçen sene 1 liraydı şimdi 7,5! Patatese yeni zam yolda: Tarla fiyatı üreticiyi sevindirdi ama…

Geçen sene Haziran ayında tarlada kilosu 1 lira olan patates bu sene 7,5 liraya yükseldi. Çiftçi durumdan memnun ancak tarlada bile fiyatı yüksek olan ürün, tüketicinin cebini daha da yakacak. Önümüzdeki günlerde yeni bir zam geleceği ifade ediliyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde hasadı yapılan patates tarlasında incelemede bulundu.

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İncelemenin ardından açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi, burası hatırı sayılır derece patates ekilen bir bölgeydi. Bu uzun yıllar devam etti. Özellikle son 5 yıldır azala azala 3 bin dekara kadar düştü. Bunun da sebebi patatesin bir sene para kazandırıp, bir sene kazandırmaması. Tabi ki patates para kazandırmadığında maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiyi müthiş bir zarara uğratıyor. Onun için çiftçimiz sözleşmeli patates ekimine yöneldi. Şu anda yüzde 70’i sözleşmeli, yüzde 30’u ise bireysel ekim yapıyor. İnegöl’de ÇKS’ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı. Bu sene yağmurların sürekli devam etmesi, güneşin olmamasından dolayı dekar başına 1 ton verim düşüklüğü söz konusu. Toplam da 4 bin dekar alanda 12 bin ton civarından bir ürün alınması bekleniyor. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. Şu anda çiftçimiz kilosunu 7,5 liradan veriyor. Tarlada bu fiyatlar olunca tüketicinin 12-13 liradan aşağıya yiyemeyeceğini buradan anlıyoruz" dedi.

ÜRETİM AZALDI PATATESE ZAM YOLDA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde’de üreticiler ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada üreticilerin, “Bu yıl tarlamızın yarısını ekemedik. Maliyetler çok arttı. Ektiğimiz kısma attığımız gübreyi de çok az atabildik, 3’te 1 oranına düşürdük” dediğini aktardı.

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“Ben bu yılki gibi sorun bugüne kadar hiç yaşamadım” diyen Yıldız, “Geçen yıl traktörün deposu 500 liraya dolarken şimdi 2 bin 500’e doluyor. Böyle giderse tüketici de perişan olur” ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer ayrıca nüfusun 20 milyon arttığını ancak patates üretiminin 1 milyon tona yakın azaldığını ve ekim sahalarının da daraldığını belirterek, “Böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları da daha da artacak” diye konuştu.


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