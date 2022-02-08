FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pazarlarda yeni dönem! Etiketler gram üzerinden yazılıyor

Pazarlarda yeni dönem! Etiketler gram üzerinden yazılıyor

08.02.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına ile düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle sebze fiyatları yükseldi. Fiyatlardaki artışla beraber meyve ve sebze ürünlerinin pazarlarındaki fiyat etiketleri gram üzerinden yazılmaya başlandı.

Pazarlarda yeni dönem! Etiketler gram üzerinden yazılıyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatlarında artış gösteren meyve ve sebze ürünlerinin pazarlarındaki fiyat etiketleri gram üzerinden yazılmaya başlandı.

Etkili olan aşırı soğuk hava, pazar tezgâhlarını vurdu. Birçok mevsim ürünü yüksek fiyatlarla satılıyor. Hal böyle olunca ne alan ne de satan memnun oluyor. Biberlerin kilogram fiyatı 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Salatalıklar ise 30 liradan alıcısını bekliyor. Patlıcan 30 lira civarlarından satılırken, kabağın kilogram fiyatı 20 lirayı buldu. Pazar tezgâhlarında da artık fiyat etiketleri kilogram üzerinden hazırlanmıyor. Birçok sebze 250-400 veya 500 gram fiyatıyla etiketleniyor. Pazarcılar ise Nisan ayından sonra fiyatların düşeceğini tahmin ediyor.

AW538275_04

“BİRÇOK ÜRÜN ARTIK KİLOGRAMLA DEĞİL GRAMLA SATILIYOR”

Eskişehir’de 25 yıldır pazarcılık yapan Ramazan Altın, hayatı boyunca ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti. Fiyatların hem bahçede hem de hâlde yüksek olduğunu belirten Altın, havaların ısınmasıyla rahatlayacaklarını belirtiyor. Ürünlerin artık çok nadir kilogramla satıldığını söyleyen Ramazan Altın, şu ifadeleri kullandı:

AW538275_06

“Pazarda durumlar vahim. Fiyatlar yükseldi. Vatandaş bazı ürünleri taneyle alıyor. Birçok ürün artık kilogram değil gramla satılıyor. 250 gram ve 500 gram alan çok insan var. Biberin kilogramı 20 ile 25 lira arasında değişiyor, salatalığın kilogramı 30 lira oldu. Birçok ürünün fiyatını 500 gram üzerinden belirliyoruz. Orta boyutlardaki salatalığın 1 tanesi 6-7 lira civarına geliyor. Dondan dolayı hâldeki fiyatlar çok yükseldi bu da tezgâhlara yansıdı. Hâlden salatalık 25 liraya çıkıyor. Üretilen ürünün 4’te 1’i satılabilir vaziyette oluyor. Havalar ısındığı zaman düzelmeye başlar. Nisan ayından sonra fiyatlarda düşüş başlar.” (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyorSanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor
Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...

İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.