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Pazarların, hafta sonu gezmelerinin, kahvaltıların vazgeçilmeziydi... Simit de zamlardan nasibini aldı!

04.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta en ucuz yiyeceklerden biri olan simit fiyatları yeniden tartışma konusu oldu. Asgari ücrete gelen zam sonrası hem marketlerdeki fiyatlar hem de yemek sektöründeki ücretler arttı. Türkiye'de en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan simit de zamlardan nasibini alıyor...

Pazarların, hafta sonu gezmelerinin, kahvaltıların vazgeçilmeziydi... Simit de zamlardan nasibini aldı!

Simit fiyatlarına 2 TL zam geliyor! Başkent Ankara'da simit fiyatları tartışma yarattı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarına son zammın Ekim ayında yapıldığını hammaddeye gelen zamlar sonrasında giderlerinin fazla olduğunu bu nedenle zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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'BUNUN SUSAMI, YAĞI, İŞÇİLİĞİ DAHA FAZLA...'

Simit fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 'Simit özel bir üründür. Bunun susamı, yağı, işçiliği daha fazladır. Unlu mamuller her zaman özel ürün olduğu için KDV'si yüksektir. Şu an 7 TL'ye dahi esnafın para kazanamadığını söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

Ankara'da Ocak ayı itibarıyla simit fiyatlarının 7 TL olması için zam yazılarını yazdıklarını belirten Savaş Delibaş, 'Simit fiyatı muhtemelen 7 TL olacak. Ocak ayının 20'si 25'i gibi simit 7 TL diyebiliriz.' dedi.

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