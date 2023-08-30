Pazartesi günü açıklanıyor: Hem enflasyon hem dolar! Vergi ve akaryakıt detayı…

Temmuz ayı enflasyonu aylık yüzde 9,20 artış beklenirken, yüzde 9,49 artış yönünde açıklanarak tüm zamanların en yüksek verisi görülmüştü. Yıllık enflasyon da yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını ise 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE OLACAK?

Foreks Haber'in 14 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, enflasyonda aylık medyan tahmini yüzde 7,08 artış yönünde gerçekleşirken, ortalama tahmin yüzde 7,42 artış oldu. Yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 56,02, ortalama ise yüzde 56,55 artışa işaret etti. 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 65 olurken, ortalama tahmin yüzde 66,09 olarak açıklandı. 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisi DEyüzde 49,50 seviyesinde tahmin edildi.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİNİN SEBEPLERİ

Ekonomistler, vergi ayarlaması ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte gıda enflasyonunun yüksek seviyelerde gerçekleşmesi, TL’de değer kaybı, ücret artışları, görece güçlü iç talep, hizmet enflasyonundaki katılık ve enflasyon beklentilerinde devam eden bozulma gibi faktörlerin bu ayki yüksek veri tahmininde etkili olduğunu belirtiyor. Gıda enflasyondaki yükselişin nedenleri de taşıma-maliyet, iklim koşulları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi unsurlar olarak gösteriliyor.

YIL SONU İÇİN DOLAR TAHMİNİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini için de rakam verildi. Buna göre dolar/TL kuru için medyan tahmin 29,44 olurken, ortalama tahmin 29,74 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 31,08 ve 29,00 olarak gerçekleşti.

Geçen ayki Foreks Haber anketinde medyan beklenti 29,8800 seviyesinde oluşurken, en yüksek tahmin 31,05, en düşük tahmin ise 27,57 olmuştu.



