FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pazartesi günü açıklanıyor: Hem enflasyon hem dolar! Vergi ve akaryakıt detayı…

Pazartesi günü açıklanıyor: Hem enflasyon hem dolar! Vergi ve akaryakıt detayı…

30.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos Pazartesi günü merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Kritik gün öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentisi de belli oldu. Buna göre TÜFE’nin aylık bazda yüzde 7,08, yıllık bazda ise yüzde 56,02 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyondaki artış beklentisindeki sebepleri açıklayan ekonomistler vergi, akaryakıt ve gıda fiyatlarını işaret etti. Öte yandan yıl sonunda dolar/TL kuru içinse 29,44 TL tahmini yapıldı.

Pazartesi günü açıklanıyor: Hem enflasyon hem dolar! Vergi ve akaryakıt detayı…

Temmuz ayı enflasyonu aylık yüzde 9,20 artış beklenirken, yüzde 9,49 artış yönünde açıklanarak tüm zamanların en yüksek verisi görülmüştü. Yıllık enflasyon da yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını ise 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE OLACAK?

Foreks Haber'in 14 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, enflasyonda aylık medyan tahmini yüzde 7,08 artış yönünde gerçekleşirken, ortalama tahmin yüzde 7,42 artış oldu. Yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 56,02, ortalama ise yüzde 56,55 artışa işaret etti. 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 65 olurken, ortalama tahmin yüzde 66,09 olarak açıklandı. 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisi DEyüzde 49,50 seviyesinde tahmin edildi.

iStock-1267137190

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİNİN SEBEPLERİ

Ekonomistler, vergi ayarlaması ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte gıda enflasyonunun yüksek seviyelerde gerçekleşmesi, TL’de değer kaybı, ücret artışları, görece güçlü iç talep, hizmet enflasyonundaki katılık ve enflasyon beklentilerinde devam eden bozulma gibi faktörlerin bu ayki yüksek veri tahmininde etkili olduğunu belirtiyor. Gıda enflasyondaki yükselişin nedenleri de taşıma-maliyet, iklim koşulları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi unsurlar olarak gösteriliyor.

DOLAR (29)

YIL SONU İÇİN DOLAR TAHMİNİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini için de rakam verildi. Buna göre dolar/TL kuru için medyan tahmin 29,44 olurken, ortalama tahmin 29,74 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 31,08 ve 29,00 olarak gerçekleşti.

Geçen ayki Foreks Haber anketinde medyan beklenti 29,8800 seviyesinde oluşurken, en yüksek tahmin 31,05, en düşük tahmin ise 27,57 olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg’a özel taşıt kredisinde de faizler yükseldi! Togg’a özel taşıt kredisinde de faizler yükseldi!
Binlerce memur 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını merak ediyor! Dördüncü toplantı sona erdi, gözler 31 Ağustos'a çevrildiBinlerce memur 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını merak ediyor! Dördüncü toplantı sona erdi, gözler 31 Ağustos'a çevrildi
Günlüğü 800, aylığı 24 bin TL! 'Hiç olmazsa 1-2 gün çalışın' diyerek seslendiler: Otobüs şoförlerine 'yevmiye'li tarifeGünlüğü 800, aylığı 24 bin TL! 'Hiç olmazsa 1-2 gün çalışın' diyerek seslendiler: Otobüs şoförlerine 'yevmiye'li tarife
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.