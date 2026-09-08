Pegasus kampanya başlattı: Yurt dışı biletlerini 9 Euro'dan satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı hatlarında geçerli yeni bilet kampanyasını duyurdu. Şirket, mobil uygulamaya özel ve Pegasus BolBollulara yönelik hazırlanan kampanya kapsamında biletleri 9 Euro + vergilerden (yaklaşık 500 lira) başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Açıklanan kampanya koşullarına göre; biletler 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde satın alınabilecek. Kampanyalı biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak. Toplam 250 bin koltuk kontenjanıyla sınırlı olan indirimli satışlar, Light Paket bilet seçeneği için uygulanıyor.

EK BAGAJ VE PAKET YÜKSELTME SEÇENEKLERİ

Light Paket ile bilet alan yolculara özel ek hizmet imkanları da tanımlandı. Buna göre yolcular, Light Paket’e ilave olarak 9 Euro ödeyerek ek kabin bagajı veya yine 9 Euro ödeyerek 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı satın alabilecek. Bilet fiyatının üzerine 19 Euro ek fark ödenmesi halinde ise Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün kılınıyor.

FİYAT KATEGORİLERİNE GÖRE KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanya dâhilinde sunulan hatlar ve başlangıç fiyat kategorileri şu şekilde sıralanıyor:

9 Euro + Vergilerle:

Sabiha Gökçen Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Alicante, Atina, Basel, Batum, Berlin, Bilbao, Birmingham, Bratislava, Bremen, Bristol, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Edinburgh, Eindhoven, Frankfurt, Gence, Graz, Hamburg, Hannover, Hurghada, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Londra (LGW ve STN), Manchester, Münih, Nürnberg, Podgorica, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Sevilla, Sofya, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Üsküp, Viyana, Zagreb, Zürih.

Ankara Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Bakü, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Köln, Krakow, Lizbon, Londra (STN), Podgorica, Stuttgart, Varşova, Viyana.

İzmir Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Barcelona, Lizbon, Londra (STN), Madrid, Podgorica, Üsküp, Varşova.

Antalya Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Hurghada, Krakow, Şarm El-Şeyh, Varşova.

Çukurova Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Berlin, Düsseldorf, Köln, Londra (STN).

Diğer Kalkışlı Karşılıklı Hatlar: Diyarbakır-Köln, Elazığ-Köln, Gaziantep-Köln, Kayseri-Köln.

Tek Yönlü Hatlar: İskenderiye-Sabiha Gökçen, Amman-Ankara, Amman-Antalya, Amsterdam-Sabiha Gökçen, Bakü-Sabiha Gökçen, Berlin-Gaziantep, Beyrut-Antalya, Düsseldorf-Gaziantep, Düsseldorf-Kayseri, Düsseldorf-Samsun, Düsseldorf-Trabzon, Erivan-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Brüksel, Sabiha Gökçen-Dublin, Sabiha Gökçen-Kutaisi, Sabiha Gökçen-Stockholm, Kahire (SPX)-Sabiha Gökçen, Kahire (SPX)-İzmir, Kopenhag-Konya, Luxor-Sabiha Gökçen, Lyon-Sabiha Gökçen, Marsa Alam-Sabiha Gökçen, Marsilya-Sabiha Gökçen, Nice-Sabiha Gökçen, Oslo-Sabiha Gökçen, Paris (CDG ve ORY)-Sabiha Gökçen, Roma-Sabiha Gökçen, Rotterdam-Kayseri, Şarm El-Şeyh-Ankara, Şarm El-Şeyh-Sabiha Gökçen, Şarm El-Şeyh-İzmir, Tiflis-Antalya, Tiflis-Sabiha Gökçen.

19 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Sabiha Gökçen kalkışlı Kuveyt, Abu Dabi, Helsinki, Milano, Bologna, Venedik, Barcelona, Madrid; Ankara kalkışlı Bağdat, Erbil; Antalya kalkışlı Bakü.

Tek Yönlü Hatlar: Ankara-Amman, Ankara-Şarm El-Şeyh, Antalya-Beyrut, Antalya-Kişinev, Antalya-Tiflis, Beyrut-Sabiha Gökçen, Dammam-Sabiha Gökçen, Dublin-Sabiha Gökçen, Gaziantep-Berlin, Gaziantep-Düsseldorf, Sabiha Gökçen çıkışlı Aktau, Aktöbe, İskenderiye, Atyrau, Bakü, Budapeşte, Cezayir, Erivan, Kahire (SPX), Kişinev, Luxor, Marsa Alam, Oslo, Roma, Şarm El-Şeyh, Tiflis, Uralsk; İzmir-Kahire (SPX), İzmir-Şarm El-Şeyh, Kayseri-Düsseldorf, Kayseri-Rotterdam, Konya-Kopenhag, Kutaisi-Sabiha Gökçen, Maskat-Sabiha Gökçen, Riyad-Sabiha Gökçen, Samsun-Düsseldorf, Stockholm-Sabiha Gökçen, Şarja-Sabiha Gökçen, Trabzon-Düsseldorf.



29 Euro + Vergilerle:

Aktau-Sabiha Gökçen, Amman-Sabiha Gökçen, Antalya-Amman, Atyrau-Sabiha Gökçen, Bahreyn-Sabiha Gökçen, Brüksel-Sabiha Gökçen, Cezayir-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen çıkışlı Amsterdam, Beyrut, Lyon, Marsilya, Maskat, Nice, Paris (CDG ve ORY), Şarja; Kişinev-Antalya, Kişinev-Sabiha Gökçen, Uralsk-Sabiha Gökçen.

33 Euro + Vergilerle:

Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen.

39 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Sabiha Gökçen kalkışlı Süleymaniye, Erbil, Halep.

Tek Yönlü Hatlar: Aktöbe-Sabiha Gökçen, Doha-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen çıkışlı Bağdat, Bahreyn, Çimkent, Dammam, Riyad; İzmir-Moskova.

49 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Antalya-Bişkek.

Tek Yönlü Hatlar: Almati-Antalya, Almati-Sabiha Gökçen, Antalya-Çimkent, Antalya-Moskova, Antalya-Petersburg, Bağdat-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Bişkek, Sabiha Gökçen-Doha, Sabiha Gökçen-Nursultan, Moskova-İzmir.

59 Euro + Vergilerle:

Karşılıklı Hatlar: Sabiha Gökçen-Oş.

Tek Yönlü Hatlar: Antalya-Almati, Antalya-Nursultan, Bişkek-Sabiha Gökçen, Çimkent-Antalya, Çimkent-Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen-Almati, Sabiha Gökçen-Moskova, Sabiha Gökçen-Petersburg, Moskova-Antalya, Nursultan-Sabiha Gökçen.

69 Euro + Vergilerle:

Kazablanka-Sabiha Gökçen, Moskova-Sabiha Gökçen, Nursultan-Antalya, Petersburg-Antalya, Petersburg-Sabiha Gökçen.

79 Euro + Vergilerle:

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka, İstanbul Sabiha Gökçen-Amman.