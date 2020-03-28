FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pegasus tüm yurt içi seferlerini iptal etti

Pegasus tüm yurt içi seferlerini iptal etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2020 13:21 | Son Güncelleme

Pegasus, koronavirüs tedbirleri kapsamında 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerini iptal etti.

Pegasus tüm yurt içi seferlerini iptal etti

Pegasus tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada "Koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Pegasus'tan yapılan açıklama şöyle:

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

  • Ücretsiz açığa alma ücretsizdir.

  • Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

  • Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasız ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla değişiklik yapabilirsiniz.

  • 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

    • Ücretsiz İade:

    İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

    • 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

    Saygılarımızla,

    Pegasus Hava Yolları

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
    Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!
    Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Pegasus, iç hat sefer iptali, koronavirüs,

    En Çok Okunan Haberler

    Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

    Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

    Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

    Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

    Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

    Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

    Bakan Selçuk açıkladı! İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih

    Bakan Selçuk açıkladı! İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih

    Asgari ödeme oranında değişiklik

    Asgari ödeme oranında değişiklik

    BDDK'dan taşıt ve tüketici kredisi açıklaması

    BDDK'dan taşıt ve tüketici kredisi açıklaması

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    SGK'dan annelere 202 TL ödeme! Kimse bilmediği için faydalanamıyor

    SGK'dan annelere 202 TL ödeme! Kimse bilmediği için faydalanamıyor

    Bankaların mesai saatleri değişti!

    Bankaların mesai saatleri değişti!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Kredi kartı asgari ödeme oranında değişiklik

    Asgari ödeme oranında değişiklik

    Kredi kartı faizleri düştü

    Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

    Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

    Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

    Son dakika: BDDK'dan taşıt ve tüketici kredisi açıklaması

    BDDK'dan taşıt ve tüketici kredisi açıklaması

    Bu yöntemler doğalgaz ve elektrik faturasını %30 düşürüyor!

    Bu yöntemler doğalgaz ve elektrik faturasını %30 düşürüyor!

    IMF: 1 trilyon dolarlık finansal kapasitemizi kullanmaya hazırız

    IMF: 1 trilyon dolarlık finansal kapasitemizi kullanmaya hazırız

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.