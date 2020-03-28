Pegasus tüm yurt içi seferlerini iptal etti

Pegasus tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada "Koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Pegasus'tan yapılan açıklama şöyle:



25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Ücretsiz açığa alma ücretsizdir.

Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.